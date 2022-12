Drogenhandel: Mann (35) aus Höxter-Lüchtringen in Untersuchungshaft

Der 35-jährige Mann, den Beamte der Kreispolizeibehörde in Höxter-Lüchtringen mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos überrascht und aus dem Haus geholt haben, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Spektakulärer Einsatz in aller Frühe

Am frühen Morgen haben Beamte der Kreispolizeibehörde Höxter mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos den 35-Jährigen Lüchtringer aus dem Haus geholt.

Das bestätigte Oberstaatsanwalt Christoph Zielke am Dienstag auf Anfrage. Grundlage des nach der Festnahme erlassenen Haftbefehls war, so Zielke, „das Handeltreiben mit einer nicht geringen Menge Amphetaminen“. Es geht also um Drogen.