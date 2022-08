350 Interessierte erleben neuen Archäologiepark im Weserbogen bei Corvey

Höxter

Die offenen Baustellenführungen auf dem großflächigen Landesgartenschaugelände in Höxter und Corvey sind ein großer Erfolg. Immer am letzten Sonntag im Monat um 15 Uhr dürfen die Bürger das LGS-Gelände besichtigen – immer an anderer Stelle natürlich. Es kamen 350 Besucherinnen und Besucher am vergangenen Sonntag zum Weserbogen bei Corvey, dort wo der Archäologiepark entsteht.

Von Michael Robrecht