3782 Menschen im Kreis Höxter leiden an Covid 19

Corona-Zahlen am Donnerstag – Inzidenzwert mit 1915 ist weiter sehr hoch

Kreis Höxter

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter ist von 2144 am Mittwoch auf 1915,9 pro 100.000 Einwohner am Donnerstag zurückgegangen. Die Zahl der aktiv infizierten Menschen liegt bei 3782 Menschen (plus 338). Die Daten kommen vom Robert- Koch-Institut Berlin. Spitzenreiter bei der Städteinzidenz ist Beverungen mit 2196.

Von Michael Robrecht