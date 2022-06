400 Experten stellen in Kaserne Holzminden 30.000 Modelle aus

Die Initiatoren in der Holzmindener Panzerpionierkaserne haben mit der Modellbauausstellung eine Marke geschaffen, die auch überregional immer Tausende Besucher nach Holzminden lockt. Am Wochenende 11./12. Juni ist es wieder soweit. 15.000 Modellbaufans stürmen die Kaserne am Solling.

Am Samstag, 11. Juni, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 12. Juni, von 9 bis 16 Uhr, läuft beim Panzerpionierbataillon 1 die 22. das Event zu Gunsten der Deutschen Kinder-Krebshilfe - nach zwei Jahren Corona-Zwangspause in der Pionierkaserne am Solling mit Unterstützung des Bundeswehrdienstleistungszentrums Hannover. Mehr als 400 Modellbaufreunde aus Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Frankreich und Belgien präsentieren den Besuchern zu Gunsten des guten Zwecks auf fast 14.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche weit über 30.000 Modelle in allen Maßstäben aus den Themenbereichen Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz, Figurenmalerei, Eisenbahn, Schiffe, Flugzeuge, Hubschrauber, RC-Modellbau, öffentliches Leben und Militärmodellbau.

Gunter Flach, damaliger Kommandeur des Panzerpionierbataillons 1, und Organisator Helmut Duntemann (rechts) freuen sich auf die Veranstaltung. Oberstabsfeldwebel Duntemann feiert in diesem Jahr „25 Jahre Unterstützung der Deutschen Kinder-Krebshilfe (1997 - 2022)“ und ist mit den Vorbereitungen in seinem Zeitplan, wie er sagt. 700.000 Euro für den guten Zweck wurden in den Vorjahren gesammelt. Foto: Bundeswehr Holzminden

Corona-Schutzmaßnahmen in der Kaserne

Aus Vor- und Fürsorgegründen gegenüber den Besuchern, Ausstellern und Helfern wurden seitens der Bundeswehr, dem Veranstalter und dem zuständigen Gesundheitsamt folgende Auflagen festgelegt: Vor Betreten der Kaserne muss ein gültiger Testnachweis beim Einlass vorlegt werden. Neben der Hauptwache der Pionierkaserne besteht täglich die Möglichkeit einer Testung, bereit gestellt durch Firma de Boer unter Leitung von Oliver Böhle. Die Testzeiten sind am Samstag von 9.50 Uhr bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 8.50 bis 15.30 Uhr. In allen Ausstellungshallen, Gastronomieeinrichtungen, Fahrzeuginnen- räumen und wenn der Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, ist eine FFP-2 Maske zu tragen.

Schon 700.000 Euro gesammelt

Oberstabsfeldwebel Helmut Duntemann feiert in diesem Jahr "25 Jahre Unterstützung der Deutschen Kinder-Krebshilfe (1997 - 2022)" und ist mit den Vorbereitungen in seinem Zeitplan, wie er sagt. 700.000 Euro für den guten Zweck wurden in den Vorjahren gesammelt.

Aber auch ehrenamtliche Helfer stehen ihm zur Seite, Soldaten zum Beispiel. Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

Blick in einer der Hallen der Modellausstellung in Holzmindens Kaserne. Foto: Michael Robrecht

„Alle Maßstäbe bei den Modellbauern sind vertreten – sowie alle Themen und Fachbereiche. Wir haben bei der Auflage immer neue Sachen, die präsentiert werden. Deswegen ist auch die Fangemeinde so groß. Wir zählen stets bis zu 15.000 Besucher an einem Wochenende!“ Duntemann weiter: „Ich habe bis 2025 vor, dass wir die eine Million Euro als Gesamtsumme noch erreichen werden!“

Der Standortälteste und Kommandeur des Panzerpionierbataillon 1, Oberstleutnant Stephan Meister, und der Organisator, Oberstabsfeldwebel Helmut Duntemann, freuen sich auf zahlreiche Besucher. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist die Sonderbuslinie vom unteren Bereich Kauflandparkplatz, Parkplatz Campe Gymnasium und dem Liebigstadion zur Pionierkaserne am Solling. Für alle Besucher stehen an den oben genannten Orten unentgeltliche Parkplätze bereit, da das Parken im Kasernenbereich dieses Jahr nicht möglich sein wird.