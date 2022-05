500 Sportler zeigen beim Feuerwehrlauf in Corvey ein Herz für Kinder

Wetter gut. Stimmung klasse. Sportler alle fit. Was wollte Feuerwehrlauf-Organisator Mathias Schmidt mehr. Die Benefizveranstaltung für kranke Kinder war wieder ein großer Erfolg.

Feuerwehrleute aus ganz Deutschland haben im 1200 Jahre alten Corvey am Feuerwehrlauf ‘22 teilgenommen: hier eine Gruppe aus Paderborn. Auch aus Eisenach/Thüringen, Bremerhaven, Unterfranken, Niedersachsen, Hessen und NRW reisen Sportler an.

Endlich wieder ein Höxteraner Feuerwehrlauf. 500 Sportlerinnen und Sportler sind am Samstagnachmittag für den guten Zweck rund um Corvey gelaufen. „Es hat fast alles perfekt geklappt. Wir haben tolle Läuferinnen und Läufer ins Rennen geschickt. Alle sind wohlbehalten wieder in der Domäne angekommen. Ich bin sehr dankbar für alles“, freute sich Organisator Mathias Schmidt über einen gelungenen Tag.

Feuerwehrsportler aus Paderborn in Corvey. Foto: Michael Robrecht

Unermüdlich kämpft der Bredenborner Schmidt zusammen mit seinen „Fire Fighters“ für kranke Kinder. Den Feuerwehrlauf in Höxter (HX-Fire-Run 2022) hat er extra dazu ins Leben gerufen, überregional bekannt gemacht und zum größten Lauf dieser Art in Deutschland entwickelt, wie er sagt. „Last Minute“ kamen zu dem mehr als 400 angemeldeten Läufern noch gut 100 weitere am Samstag dazu. Letzter war Julian Thornmeyer aus Eisenach.

Als erster Läufer lief nach nur 22.30 Minuten – für die sieben Kilometer von Corvey über die Lüre bis Corvey – Carsten Siepler (20) aus Brakel durchs Ziel. Johannes Krawinkel (26) aus Alhausen rollte mit seinem Liegenddreirad zeitgleich mit Siepler in den Hof ein. Cheforganisator Schmidt klatschte fast jeden Läufer am Ziel ab und dankte für Einsatz und Spende.

Danke! Mathias Schmidt herzt jeden Sportler, viele in Feuerwehrkleidung und sogar mit ABC-Maske oder Sauerstoffflasche auf dem Rücken. Foto: Michael Robrecht

Wie berichtet, ist 2022 ist der Erlös der bekannten Benefizveranstaltung erstmals nicht für die Duchenne-Stiftung verplant, sondern für den neu gegründeten Verein „Drachenpaten – Wir für Kinder“. Den Startschuss zum Lauf wollte Schirmherr Viktor Herzog von Ratibor auf dem Domänenhof punkt 15.30 Uhr abgeben. Die Pistole streike aber, also rief der Fürst den 500 das Startsignal mit lauter Stimme zu. Dort vor der Kulisse des in diesem Jahr 1200 Jahre alt gewordenen früheren Klosters Corvey war Start- und Zielpunkt.

Auf geht's zu sieben Kilometern Feuerwehrlauf rund um Corvey. Foto: Michael Robrecht

Jack Fallenstein und Marc Hübler waren extra aus Bremerhaven angereist und liefen in Feuerwehrkluft mit. „Tolle Gegend hier, Corvey kannten wir nicht“, schwärmten die beiden und kündigten ihre Rückkehr für 2023 zum Lauf und zur Gartenschau an. LGS-Geschäftsführer Jan Sommer war auch im Lauf und hatte Hund Willi mit: Der trug eine LGS-Weste! Die Startgebühr von 11,20 Euro werde zu 100 Prozent für kranke Kinder genutzt, sagte Organisator Mathias Schmidt zu Moderator Markus Finger.

So sehen Sieger aus: Als erster Läufer lief nach nur 22.30 Minuten – für die sieben Kilometer von Corvey über die Lüre bis Corvey – Carsten Siepler (Mitte/20) aus Brakel durchs Ziel. Johannes Krawinkel (26) aus Alhausen rollte mit seinem Liegenddreirad zeitgleich mit Siepler in den Hof ein. Foto: Michael Robrecht

Für den Bredenborner ist der Lauf ein Signal an alle Erkrankten, darunter viele Kinder, sich nicht aufzugeben. Dafür ist er selbst bei vielen Volksläufen am Start. Mathias Schmidt plant schon die 8. Auflage des Events für 2023.