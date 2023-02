555 Besucher beim Kinderkarneval in Ovenhausen

Tolles Programm: Bunt, laut, frech und schrill geht es im Zelt am Dreiort zu

Höxter/Ovenhausen

Bunt, laut, frech und schrill – so ist es, wenn kleine Menschen Karneval feiern. Beim Kinderkarneval in Ovenhausen am gestrigen Sonntag traf genau dies zu.

Von Thomas Kube