582 Corona-Erkrankte im Kreis Höxter

7-Tage-Inzidenzwert steigt und liegt am Donnerstag bei 304,9

Höxter

Der 7-Tage-Inzidenzwert im Kreis Höxter lag am Donnerstag bei 304,9 auf 100.000 Einwohner. Am Donnerstag gab es 582 aktiv Infizierte (plus 83).

Von Michael Robrecht