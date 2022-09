900 Quadratkilometer im Kreis Höxter sind  Landschafts- und Naturschutzgebiete

Der Kreis- und Finanzausschuss hat dem Leitfaden zum natur-und bürgerverträglichen Ausbau der Freiflächenphotovoltaik und Freiflächen-Solarthermie im Kreis Höxter unter besonderer Berücksichtigung der agrarstrukturellen Belange zugestimmt. Jetzt soll der Kreistag bei seiner Sitzung in Warburg das noch billigen. Vorausgegangen waren im Ausschuss grundsätzliche Diskussionen darüber, ob der Photovoltaikausbau so grundsätzlich geregelt werden sollte. Und: Macht so ein Leitfaden überhaupt noch Sinn, wenn sich auf Bundes- und Landesebene zurzeit so viel in der Gesetzgebung und Ausrichtung der Energiepolitik ändern wird? Hat der Inhalt eines solchen Leitfadens überhaupt ein langes Leben? Ja sagt die politische Mehrheit.

Von solchen Solarparks auf Grünland und Ackerflächen soll es im Kreis Höxter (Symbolbild) demnächst noch mehr geben. Der Kreis Höxter will das mit den Städten koordiniert geregelt sehen. Dazu gibt es einen neuen Leitfaden.

Der Hintergrund der Debatte um zukünftige Solarparks auf Acker- und Grünland: Die Nutzung von Freiflächen-Photovoltaik werde laut Kreisverwaltung zunehmend zu einer tragenden Säule in der nationalen Stromversorgung. Neuere Entwicklungen zeigen, dass über großflächige Freiflächen-Solarthermieanlagen auch die Wärmeversorgung über erneuerbare Energien erfolgen könnten. „Da diese Anlagen vergleichbar mit Freiflächen-Photovoltaik sind, soll der Leitfaden auch für diese Anlagen gelten. Im Weiteren werden daher beide Anlagentypen zusammengefasst als Freiflächenanlagen bezeichnet. Großflächige Freiflächenanlagen, die im Außenbereich als selbständige Anlagen errichtet werden sollen, sind nicht privilegiert und grundsätzlich nur im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung zulässig.“

Debatte über Sinn eines Leitfadens des Kreises

Die Verwaltung und Landrat Michael Stickeln erläutern in ihrer Sitzungsvorlage weiter: „Voraussetzung für die Realisierung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage ist daher die Aufstellung eines Bebauungsplans und eine entsprechende Darstellung im Flächennutzungsplan. Die Errichtung der Freiflächenanlagen im Außenbereich führt jedoch zu einer zusätzlichen Inanspruchnahme zumeist landwirtschaftlich genutzter Flächen und stellt auch einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Insgesamt unterliegen rund 900 Quadratkilometer im Kreis Höxter dem Landschafts- und Naturschutz, dies sind 75 Prozent der Gesamtfläche des Kreises. Diese Flächen sind über die Naturschutz- und Landschaftsschutzgebietesverordnungen der Bezirksregierung Detmold oder über die Landschaftspläne des Kreises Höxter gesichert. Im Rahmen der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes ist daher laut Gesetz durch den Kreistag des Kreises Höxter oder durch die höhere Naturschutzbehörde der Bezirksregierung Detmold zu entscheiden, ob der Landschaftsplan an dieser Stelle außer Kraft tritt oder der Landschaftsschutz zurückgenommen werden soll“.

Positionspapier mit Städten erarbeitet

Mit Beschluss des Kreistages vom 31. Mai 2022 ist die Kreisverwaltung beauftragt worden, in Abstimmung mit den Städten ein Positionspapier zu erarbeiten, das geeignet ist, den Ausbau der Freiflächenphotovoltaik in einem Maße zu begleiten, der den Ansprüchen der Energiegewinnung durch erneuerbare Energien der Landwirtschaft und den im Kreis Höxter wohnenden Bürgerinnen und Bürgern gerecht wird. "Der Entwurf des Leitfadens ist Ergebnis der Abstimmung mit den Städten des Kreises Höxter", sagte Landrat Michael Stickeln auch im Kreis- und Finanzausschuss noch einmal. Auf Wunsch der Städte seien die Kriterien in Ziele und Grundsätze unterschieden worden. "Grundsätze unterliegen im Gegensatz zu Zielen der Abwägung."

Es gibt dazu auch eine Zusammenstellung der Anregungen und Bedenken der im Kreistag vertretenen politischen Parteien zu dem Entwurf des Leitfadens. Im Kreistagsinformationssystem auf der Kreis-Homepage www.kreis-hoexter.de können die Details in der Sitzungsvorlage eingesehen werden.

Sieht so die Zukunft aus? Mit einem Kran wird hier eine Agrar-Photovoltaik-Anlage montiert. Foto: dpa

Klar wurde in der Ausschussdebatte, dass 3000 Hektar (drei Prozent der Kreisfläche) überhaupt frei sind für Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Davon sind 2200 Hektar Acker und 800 Hektar Grünflächen, oft nahe an größeren Straßen gelegen. 1336 Hektar stehen real zur Verfügung (davon 874 Hektar Acker). Gute und fruchtbare Böden sollen von Phototovoltaik frei gehalten werden, unterstrich die für „Energie“ zuständige Kreis-Abteilungsleiterin Dr. Katrin Weiß.

SPD lehnt Leitfaden ab

SPD-Fraktionschef Frank Oppermann stellte den Leitfaden in Frage und kündigte Gegenstimmen der SPD an. So ein Leitfaden des Kreises könne allenfalls eine Orientierung sein: mehr nicht, weil sich gesetzlich zu viel ändere und weil das Thema regenerative Energien vorrangig Aufgabe der Städte sei. Da sei nicht die Aufgabe des Kreises.

„Wir machen das doch im Interesse der Städte, nicht gegen sie“, entgegnete Landrat Stickeln. Die Städte wollten das.

CDU-Fraktionsvorsitzender Dr. Josef Lammers wies darauf hin, dass zurzeit auch im Kreis Höxter ein „Run“ auf die freien Flächen laufe. Projektierer und Investoren liefen bei den Grundstückseigentümern herum und wollten Vorverträge für Flächen für Windräder oder Freiflächen-Photovoltaik machen. So eine Leitplanung sei grundsätzlich in den komplizierten Fragen für die Kommunen hilfreich.

Wilhelm Skroch (CDU) sagte, dass die Bürger im Kreis von der Politik schon erwarteten, welche Position man konkret zu dem Thema Energie einnehme: „Das machen nicht nur Bund und Land. Das machen wir auch. Sonst machen wir uns kommunal überflüssig“, sagte Skroch.

Am Ende gab es eine klare Mehrheit im Ausschuss für den Leitfaden - gegen die Stimmen der SPD.