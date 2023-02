Wegen eines Polizei-Großeinsatzes in der General-Weber-Kaserne in Höxter war die B239 Brenkhäuser Straße ab B64/83-Kreuzung bis zum Brenkhäuser Kreisel bis 19 Uhr gesperrt. Ein Soldat ist am Mittag von einer nicht zur Kaserne gehörenden Person bedroht und zu Boden geworfen worden. Der Mann hat dann mit freiem Oberkörper auf seinem Autodach gestanden und eine Wutrede gehalten. Der Besucher wurde von der Polizei festgenommen. Ein Fall für den Staatsschutz?

Niemand durfte sich der Kaserne in Höxter gestern ab 12.30 Uhr nähern. Hier an der alten Kasernenwache hinter dem Wachhäuschen ist der silberne Opel Saphira des Tatverdächtigen gut zu sehen. Hier stand der Mann am Dienstagmittag auf dem Autodach und hielt eine Wutrede..

Die Polizei hat seit 12.30 Uhr mit etlichen Einsatzwagen Straßensperren am Rewe in Höxter, am Kreisel bei Brenkhausen für die Lkw und am Wiehenbrink/Triftweg errichtet.