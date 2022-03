Die elf Flüchtlinge haben die grausame Kriegshölle in der Ukraine überlebt. Zwei Familien kamen jetzt nach einer zweiwöchigen Odyssee im Weser-Aktivhotel in Corvey an und haben für ein paar Wochen dort Unterkunft gefunden.

Adam (14) hat nur das, was er an hat, und seine Posaune aus Kiew gerettet. Er übt seit Tagen fleißig im Klostergarten von Corvey.

Dauer-Beschuss, Fliegeralarm, Nächte in kalten Luftschutzkellern im belagerten Kiew, menschliche Dramen auf Bahnhöfen und an Soldaten-Checkpoints, Angst vor russischen Panzern und Bombern, verzweifelte Tage der Ungewissheit und Todesangst, aber auch unerwartete Hilfe und am Ende die rettende Zugfahrt aus Ungarn nach Höxter: Yana Alkalha (42), ihre Kinder Adam (14) und Eva (12) sowie die Großeltern Tanya (64) und Nickolai (66) stehen noch ganz unter dem Eindruck der schrecklichen Ereignisse, als sie dem WESTFALEN-BLATT am Freitag von ihrer dramatischen Flucht aus Kiew berichten.