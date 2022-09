Afterwork-Party, Kinderflohmarkt und viel Musik auf Marktplatz

Die Werbegemeinschaft Höxter veranstaltet am Freitag, 23., und am Samstag, 24. September, die „Höxteraner Markttage“. Die beiden Veranstaltungstage sollen die Huxori-Markt-Freunde ein wenig darüber hinweg trösten, dass wegen der vielen Innenstadt-Baustellen das größte Volksfest der Kreisstadt im Jahr 2022 nicht gefeiert werden kann und erst 2023 wieder "Huxori" stattfindet..

Bereits im Juni wurde nach langen Gesprächen mit der Polizei, Feuerwehr sowie mit der Stadtverwaltung Höxter geklärt, dass der Huxori-Markt in diesem Jahr baustellenbedingt nicht stattfinden kann. Dies wurde nicht nur bei den Höxteranern schwer bedauert. Auch die Werbegemeinschaft Höxter, die Ausrichter des Huxormarktes ist, hätte sich hier nach zweijähriger Corona-Pause eine andere Sachlage gewünscht. "Nun wird aus der Not eine Tugend gemacht. So wurde in verschiedenen Planungsrunden, an denen das Ordnungsamt der Stadt Höxter beteiligt war beschlossen, am ursprünglichen Huxori Wochenende die Höxteraner Markttage durchzuführen", berichtete die Kaufmannschaft Höxter.

Trotz der baulichen Einschränkungen soll gefeiert werden

Die Marktstraße in Höxter präsentiert sich in großen Teilen inzwischen mit dem neuen gut begehbaren Pflaster. Foto: Michael Robrecht

So ist für Freitag, 23. September, ab 18 Uhr ein Feierabendmarkt mit After-Work-Party geplant. Auf dem Marktplatz wird es eine Bühne geben, für diese konnte die Partyband „Enjoy“ gewonnen werden, die in der Zeit von ca. 18 bis 22 0 Uhr mit Live-Musik für gute Stimmung sorgen wird. Hinzu kommen mehrere Versorgungsstände, die verschiedene Speisen, Getränke und auch süße Gaumenfreuden anbieten.

Am Samstag, 24. September, wird der Wochenmarkt bis ca. 16 Uhr verlängert. Hinzu kommen die zuvor für den Freitag beschriebenen Versorgungsstände. Im Bereich Woolworth bis Dechanei wird ab 9 Uhr ein Kinderflohmarkt stattfinden. Mehr als 50 Teilnehmer laden hier zum Stöbern, Feilschen und Schnäppchen machen ein.

Musikalisch wird es auf der Marktplatzbühne

Ab 11 Uhr sorgt die Band Scheel Akustik Trio für gute Stimmung. Das Repertoire der Band besteht aus Soul und Blues Klassikern der 80/90 er Jahre. Ihre Songs bestechen durch harmonische Finesse und coole Grooves. Mit viel Spielwitz, Virtuosität und einer gesunden Portion Humor bringen sie ihren akustischen Sound auf die Bühne, so dass die Füße nach kurzer Zeit mitwippen.

Am Nachmittag ab etwa 14.30 Uhr wird das Blasorchester Concordia Albaxen in der Egerländer Besetzung musikalische Unterhaltung bieten. Das Blasorchester „Original Concordia Albaxen“ ist ein dörfliches Blasorchester, welches im Jahr 1925 gegründet wurde und aktuell 30 aktive Musiker umfasst. Auf Grund Ihrer langjährigen Erfahrung und einem guten Zusammenspiel wird der Beitrag des Blasorchesters eine wahre Bereicherung für die „Höxteraner Markttage.

Hier auf dem Marktplatz können die Höxteraner zwei Tage zusammenkommen. Foto: Michael Robrecht

Die „Höxteraner Markttage“ sollen ein Ort zum Zusammenkommen, zum Austausch und zum gemeinsamen Feiern werden. Nach langer Coronapause und Einschränkungen bedingt durch die Baustelle freut sich die Werbegemeinschaft Höxter nun endlich wieder ein Stadtfest zu veranstalten. Auch wenn dieses kleiner ausfällt als gewohnt, die Stimmung mit Unterstützung aller Mitbürger und Gästen aus nah und fern soll riesig werden.

Fußgängerzone Marktstraße ist wieder gut begehbar

Die Geschäftsleute in der Marktstraße freuen sich auch darüber, dass immer mehr Baustellen in der Marktstraße abgeräumt worden sind und so die Kunden viel bequemer zu den Geschäften gelangen können als in den vergangenen Bau-Monaten. Das gute begehbare Pflaster ist zwischen Kreuzung Marktstraße/Westerbachstraße und Grubestraße fast überall frei.