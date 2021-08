Aktion „Leere Stühle“: Gastronomen schlagen Alarm

Höxter/Bad Driburg (rob/dp). Die heimischen Gastronomen beteiligen sich an diesem Freitag an der bundesweit organisierten Aktion „Leere Stühle“. An zentralen Plätzen wie Höxters Marktplatz oder am Leonardobrunnen in Bad Driburg sollen symbolisch für durch die Corona-Pandemie in Not geratene Gastronomiebetriebe leere Stühle aufgestellt werden.

Bereiten die Aktion „Leere Stühle“ in Höxter vor: DeHoGa-Vorsitzende Barbara Potthast-Menne und Stefan Menne (Gastronomie Schmeckwerk). Die Kundgebung läuft am Baumrondell am Marktplatz am Freitag von 11 bis 13 Uhr.

Dazu hoffen sie – mit dem gebührenden Abstand – von 11 bis 13 Uhr auf dem Markt oder am Brunnen auf viele Zuschauer. „Die Veranstaltung in Höxter ist mit der Kreispolizeibehörde und dem Ordnungsamt abgestimmt“, sagt Barbara Potthast-Menne, die Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes DeHoGa. Auch in Bad Driburg habe man die Erlaubnis der Behörden erhalten, betonte Initiator Günter Heyse. In ganz Deutschland laufe seit Mitte April die Aktion „Leere Stühle“, mit der auf die Not und Existenzangst der Betriebe wegen der Corona-Pandemie hingewiesen werde. Prominente Köche wie Frank Rosin, aber auch Restaurantbesitzer und Hoteliers, zeigen sich überall mit leerem Stuhl und dem Grünen Zeichen der Bewegung. Millionen Mitarbeiter wollen ihre Jobs nicht durch die Krise verlieren. Vielen Betrieben droht bei Andauern der Verbote die Insolvenz und das dauerhafte Aus.

Heute schließen sich auch die Hoteliers und Gastronomen im Kreis Höxter der Aktion an, um auf die großen Probleme in der heimischen Gastro-, Hotel- und Eventbranche aufmerksam machen. „Es geht vor allem um Gespräche, das Gesuch auf Förderungen, Zuschüssen und Lösungen, wie der Ausstieg aus dieser Misere zu finden ist“, stellt Barbara Potthast-Menne (Gasthaus „Strullenkrug“) fest. Auch die neuen Regulierungen sehen vor, dass Restaurants, Bars, Cafés und Hotels längerfristig geschlossen bleiben. „Entgangene Umsätze können dieses Jahr nicht nachgeholt werden. Somit fehlt die Grundlage, um Kredite – wenn sie überhaupt genehmigt werden – zurückzahlen zu können. Eine zusätzliche persönliche Haftung stürzt die Gastronomen und Hoteliers noch tiefer in die persönliche Krise. Wir brauchen Lösungsansätze“, sagt Potthast-Menne. Es würden Zukunftsszenarien benötigt, die der Gastronomie und Hotellerie ermöglichten, ihre Investitionen wieder zurück verdienen zu können. Die Gastronomie vermisst Perspektiven für die nächsten Wochen und Monate.

Teilnehmende heute bei der Aktion in Höxter: Strullenkrug, Schmeck Werk, Ritmo, Café Pammel, Restaurant Driehorst, Eiscafé Mosena Tonenburg, Hotel Niedersachsen, Hotel Stadt Höxter, Restaurant/Bar Cosmo, Strandgut Strandcafé und Bürgerstuben. In Bad Driburg werden ebenfalls mindestens zehn Betriebe erwartet.