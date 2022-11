Alle Szenarien werden durchgespielt: Blackout, kalte Häuser und kein Internet

Kreisverwaltung und Städte im Kreis Höxter bereiten sich darauf vor, dass im Winter möglicherweise nicht genügend Gas zur Verfügung steht und die Stromversorgung kollabieren kann. Erste Maßnahmen für den Ernstfall sind bereits getroffen worden. Blackout, Wärmehallen, kein warmes Wasser, Spritmangel, kritische Sicherheits- und Versorgungslage sowie Krisenstab: Das sind Stichworte, die in bei einer nicht auszuschließenden Energiekrise in den Wintermonaten schnell relevant werden können.

Unter der Federführung des Kreises Höxter ist schon vor Wochen mit den zehn Städten eine Arbeitsgruppe „Kommunales Krisenmanagement“ gegründet worden, die sich konkret mit Stromausfällen und einer weitreichenden und tagelangen Gasmangellage beschäftigt hat und kreiseinheitliche Maßnahmen vorbereitet. Die Katastrophenschutzbehörden haben sich auf verschiedene Szenarien eingestellt und informieren bereits über Möglichkeiten zur Selbsthilfe. Auch Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, DRK, THW, Malteser, Johanniter oder die Rettungsdienste bereiten sich intern auf die möglicherweise kritischen Monate November 2022 bis April 2023 vor.

Das Gas wird knapp ab dem Jahresende. Foto: dpa

Kämpfer: Alle Akteure vernetzen

Auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES berichtete Matthias Kämpfer, Leiter der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr, was der Kreis in diesem Herbst konkret organisiert hat: „Der Kreis Höxter hat bereits zu Beginn der Energiekrise verschiedene Arbeitsgruppen ins Leben gerufen. Deren Ziel ist es, die Vernetzung aller Akteure zu verstärken und damit im Notfall besser auf mögliche Energie-Versorgungsengpässe vorbereitet zu sein. Vertreten sind in diesen Arbeitsgruppen unter anderem Energie-, Wasser- und Gasversorger, Städte, Polizei und Feuerwehren. Besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf dem Betrieb der kritischen Infrastruktur, wie etwa Krankenhäuser und Pflegeheime. Zudem werden die potenziellen Mitglieder des Krisenstabes des Kreises Höxter durch Übungen, die Energiemangellagen im Kreisgebiet simulieren, auf mögliche Ernstfälle vorbereitet.“

Matthias Kämpfer (links), Leiter der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr im Kreis, ist geübter Krisenstabsleiter bei Corona oder bei Sturm und Unwetterlagen (hier eine Krisenkonferenz). Foto: Kreis Höxter

Matthias Kämpfer weiter: „Allen Bürgerinnen und Bürgern empfehlen wir zudem den 'Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen' des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.“ Er ist kostenfrei auf der Internet-Seite www.bbk.bund.de verfügbar und auch im Kreishaus zu bekommen. Mit den enthaltenden Checklisten kann jeder seine persönliche Vorbereitung auf Notsituationen verbessern. „Das ist vor dem Hintergrund möglicher Versorgungsengpässe dringend zu empfehlen“, erklärte Matthias Kämpfer am Dienstag.

Solche Feuerwehreinsätze, wie hier in Höxter, könnte es im Winter häufiger geben. Foto: Michael Robrecht

Aktuell sind Krisenstäbe überwiegend noch nicht aktiviert, man ist aber vorbereitet

Auch der Ausschuss für Bevölkerungsschutz des Landkreistags NRW ist im Krisenmodus. Die Vorkehrungen der Katastrophenschutzbehörden und Koordinierungsstäbe liefen hauptsächlich im Hintergrund, denn es geht überwiegend um kritische Infrastruktur wie Rettungsdienst, Krankenhäuser oder Wasserversorgung", erklärte Ausschussvorsitzender Landrat Martin Sommer (Steinfurt). Seit Monaten sind die Verantwortlichen für Katastrophenschutz in den 31 NRW-Kreisen untereinander im engen Austausch, um die kreisübergreifende Koordination im Falle einer Gasmangellage im Winter weiter voranzutreiben. Es geht darum, Vorkehrungen zu treffen nach den individuellen Gegebenheiten vor Ort. Aktuell seien die Krisenstäbe ganz überwiegend noch nicht aktiviert, man sei aber vorbereitet und arbeite im Hintergrund auf allen Ebenen, um für mögliche Szenarien gewappnet zu sein, so die Kreise in einer Erklärung.

Zelte in Wärmehallen: Gibt es in diesem Winter auch im Kreis Höxter solche Bilder? Foto: dpa

Gas: Versorgungslage ist angespannt

Nach Mitteilung der Netzbetreiber sei die Versorgungssituation im Winter angespannt. Stundenweise Stromausfälle könnten nicht ausgeschlossen werden, so der Landkreistag. Stromausfälle hätten Auswirkungen auf alle Bereiche des täglichen Lebens, seien aber vor allem im medizinischen und Pflegebereich besonders kritisch. „Einige Pflegeeinrichtungen verfügen noch nicht über eigene Notstromaggregate, dies bereitet uns große Sorgen“, betonte Sommer.

Energiesparmaßnahmen-Paket im Rat Höxter am Abend

„Wir beraten die Einrichtungen dahingehend, eine autarke Notversorgung aufzubauen oder – wenn nicht anders möglich – zumindest Kooperationen mit benachbarten Einrichtungen oder Patenschaften zu schließen, um Lücken in der Energieversorgung i überbrücken zu können“, erklärte der Vorsitzende. Hier sah er auch das Land in der Verantwortung, klare Vorgaben zu machen. Überprüft wird, wo Notstromaggregate – auch in Firmen – zur Verfügung stehen. Zudem soll der Bevölkerung Gelegenheit gegeben werden, sich im Notfall in Hallen und Räumen stundenweise aufzuwärmen.

Stadt Höxter heizt weniger und plant Notfall

„Wir bereiten uns auf alle Szenarien vor. Das Risiko einer möglichen Gasmangellage und größerer Stromausfälle wird auch von der Stadt Höxter ernst genommen. Vorsorge und Vorbereitung sind mit steigendem Risiko wichtig. Die Verwaltung bereitet sich nach ihren Möglichkeiten auf etwaige Situationen vor“, sagte Stadtpressesprecher Markus Finger zur drohenden Energiekrise. Er verwies auf die Ratssitzung am Mittwochabend, wo als ein Tagesordnungspunkt das Thema Energiesparen aufgeführt ist. Sollte das Gas knapp werden, wäre die Stadt in der Lage, die Infrastruktur aufrecht zu erhalten und Menschen einen warmen Schlafplatz anzubieten, hieß es in Brakel. Schwieriger werde das, wenn ein Stromausfall hinzukomme, ist in allen zehn Kommunen zu hören.

Der nächste Winter macht vielen Bürgern und auch den behörden Sorgen. Foto: Michael Robrecht

Der Rat der Stadt Höxter hat heute über die von der Verwaltung vorgeschlagenen Punkte beraten und ermächtigte laut Vorlage den Bürgermeister, eine entsprechende Dienstanweisung im Ernstfall zu erlassen. Durch den Ukrainekrieg und daraus resultierenden Maßnahmen der Energieversorgung und Verknappung sei auch die Stadt Höxter gezwungen, über entsprechende Energieeinsparmaßnahmen nach zu denken und um zu setzten. Um eine spürbare Energieeinsparung zu erzielen, seien Eingriffe in Raum- und Wassertemperaturen und die Betriebszeiten, insbesondere der Heizungsanlagen, notwendig (wir berichteten). Klar ist, dass auch in Höxter – sollte es großflächig zu einem Stromausfall und einer Gasmangellage kommen – sich nur diejenige Infrastruktur aufrechterhalten lässt die über eine Notstromversorgung verfügt. Es wird jetzt erstmals überall weniger geheizt: Das Hallenbadwasser ist statt 28 nun 26 Grad warm. In den Sporthallen wird es kühler.

Eine neue LED-Beleuchtung in der Fußgängerzone wird zum Advent aufgehängt. Die Weihnachtsbäume und die Beleuchtung am Stadthaus werden in diesem Jahr weggelassen. Wie überall im Kreis werden Dorf- und Sporthallen überprüft, um dort notfalls Aufwärmstützpunkte einzurichten.

Die Heizsaison wird so teuer wie nie in Deutschland, wenn es genug Gas gibt... Foto: dpa