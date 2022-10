Alles für die LGS: So viele Baustellen gab es in Höxter noch nie

Das WESTFALEN-BLATT hat das dritte Magazin „Wir sind Höxter – Landesgartenschau Höxter an der Weser 2023“ veröffentlicht. Es lag der WB-Freitagsausgabe bei, und auch in der „OWL am Sonntag“ wird das Landesgartenschau-Magazin an diesem Wochenende im Kreis Höxter verteilt.

Zur Landesgartenschau 2023 in Höxter und Corvey: Neues WESTFALEN-BLATT-Magazin liegt WB und OWL am Sonntag bei

LGS-Elfe Holli im Lavendelfeld: So ein Feld ist bei Corvey angepflanzt worden und soll dort 2023 in voller Pracht erblühen.

Auf 24 Seiten geht es um den Stand der umfangreichen Bauarbeiten in Höxters Innenstadt, auf der Weserpromenade, auf dem Wall und rund um Corvey. In Zusammenarbeit mit der Landesgartenschau gGmbH gibt es im Magazin viele Bericht darüber, wie sich die Stadt Höxter in den vergangenen Monaten baulich verändert hat und sich auf die große Eröffnung der Gartenschau am Donnerstag, 20. April 2023, vorbereitet.

Das neue LGS-Magazin des WESTFALEN-BLATTES Höxter. Foto: WB

LGS gGmbH und der LGS-Förderverein informieren immer wieder über die Gartenschau, wie hier an der Weser an der Bootsanlandestelle für die Fähre "Flotte Holli". Foto: Michael Robrecht

Am Schiffsanleger wird das neue Ausflugslokal „Pier 1“ gebaut. Höxter bekommt einen neuen Bahnhof. In Corvey sind der Archäologiepark, ein riesiges Lavendelfeld, der wiederhergestellte Klostergarten und Naturgärten schon sichtbar. An der Weserpromenade hat sich baulich sehr viel getan: Überall wurden die langen Bänke am Ufer errichtet. Höxters Weserbrücke hat einen 36-Meter-Pylon bekommen, der ohne das Gerüst gewaltig aussieht.

Die beiden LGS-gGmbH-Geschäftsführer Claudia Koch und Jan Sommer berichten detailliert über den baulichen Stand der vielen millionenschweren Projekte. Beschrieben werden die unzähligen Pflanzaktionen für die Beete und Grünareale. Zahlreiche Baufotos berichten von der Neugestaltung und dem Ausbau der Fußgängerzone und der Nebenstraßen. Die Ehrenamtler-Kampagne „Wir elfen mit“, die Apfelsaftaktion und die Arbeit des LGS-Fördervereins finden Platz im neuen Magazin. Die LGS-Botschafter Bundesminister a.D. Prof. Klaus Töpfer und Landrat Michael Stickeln tauschen sich im neuen Pavillon auf dem Wall über die Chancen der LGS für Höxter aus. Und die neue Gartenschau-Bimmelbahn wird vorgestellt. Ferner geht es um die Großparkplätze für 2023 und um den Ticketverkauf.

Auch das Programm des Höxteraner Märchensonntags (am 16. Oktober) wird präsentiert.

Baustelle Wall an der Stadthalle. Foto: Michael Robrecht

Baustelle Weserbrücke Höxter. Foto: Michael Robrecht

Höxter: NRW-Ministerpräsident Wüst pflanzt LGS-Eiche NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat in Höxter einen Baum für die LGS 2023 gepfllanzt und sich im Schloss Corvey ins Goldene Buch der Stadt Höxter eingetragen. Foto: Harald Iding 