Als ein Tornado Lütmarsen und Ovenhausen verwüstete

Gewitter, Überschwemmungen, Brände, Hitzerekorde, Niedrigwasser in der Weser – Wetterextreme haben 2022 auch den Kreis Höxter heimgesucht. Erstmals seit der Aufzeichnung von Wetterereignissen hat ein Tornado Ortschaften verwüstet. In Lütmarsen und Ovenhausen geht am Freitag, 20. Mai gegen 18 Uhr die Welt unter. Die Schäden liegen im Millionenbereich.

1200 Jahre sind Höxter und seine Dörfer 2023 alt. Aber in der Stadtchronik findet sich kein Eintrag über einen „Tornado“ oder eine „Windhose“. Martin Sonderer aus Lütmarsen hat auf der Dorfgemeinschafts-Homepage gut nachvollziehbar aufgeschrieben, was die Menschen beim Durchzug des Sturms erlebt haben: „So schnell der Tornado da war, so schnell war er auch wieder weg. Sofort liefen wir auf die Straße und was sich uns dort bot, das war ein Bild des Schreckens. Das Dach des Sportzentrums und der Feuerwehr lag in den Einfahrten der Nachbargebäude. Dächer waren abgedeckt, Dachpfannen lagen auf dem Boden, waren teils in die dort parkenden Autos geflogen. Bäume waren umgekippt, entwurzelt, abgebrochen zum Teil auf Dachstühle gefallen. Scheunentore wurden durch die Gewalt des Sturmes aus ihren Angeln gehoben. Ein betroffener Landwirt konnte sich in letzter Sekunde unter seinen parkenden Traktor retten.“