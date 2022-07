Alter Brunnen in Höxter: Keramikscherbe aus 17. Jahrhundert entdeckt

Grubestraße: Archäologe ist begeistert vom neuerlichen Fund in dieser Woche

Höxter

Der mysteriöse Brunnen, der in Höxters Altstadt an der Grubestraße vor dem Sparkassegebäude Anfang dieses Jahres zufällig entdeckt worden ist – über ihn hat sich am Mittwoch wieder der Schleier der Geschichte gelegt.

Von Harald Iding