Am Schulstandort Höxter geht es um mehr

Steht Höxter in der Schulpolitik wieder dort, wo es vor sieben Jahren stand? Muss sich die Politik zwischen zwei Schulformen entscheiden? Nicht unbedingt, meint unser Kommentator Jürgen Drüke.

Ein Wochenendkommentar von Jürgen Drüke zur Situation an der Sekundarschule

Die Sekundarschule in Höxter hat für das neue Schuljahr 2022/2023 bislang lediglich 38 Anmeldungen. Für das KWG in direkter Nachbarschaft (Hintergrund) haben sich 81 Schüler angemeldet.

Es ist gerade einmal etwas mehr als sieben Jahre her: „Aus für Realschule Höxter?“ Anfang Februar 2015 war das die große Frage und die Schlagzeile in unserer Lokalausgabe. Sieben Jahre später lautete an diesem Donnerstag die Schlagzeile: „Sekundarschule vor dem Aus?“ Die Schullandschaft der Kreisstadt kommt nicht zur Ruhe.