Am "Tag des offenen Denkmals" im Kreis Höxter historische Gebäude erkunden

Mehr als 5.000 Denkmale können Besucher beim Tag des offenen Denkmals 2022 am Sonntag, 11. September, bundesweit - und auch in der Region - erleben. Im Kreis Höxter gibt es dieses Jahr einige besondere Denkmal-Präsentationen: In Höxter wird das Tilly-Haus (Teil des Heisterman-von-Ziehlbergschen Adelshofes) vorgestellt. Das Gebäude soll zum Forum Anja Niedringhaus umgestaltet werden und stand über Jahrzehnte leer. In Warburg steht der Umbau des historischen Pennig-Hauses im Mittelpunkt. Beide bedeutenden Häuser können am Sonntag besichtigt werden.

Das Programm des größten Kulturevents Deutschlands, koordiniert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD), wird bis Sonntag weiterhin laufend aktualisiert. Besucher können im veröffentlichten Programm stöbern und Highlights in der Umgebung entdecken unter: www.tag-des-offenen-denkmals.de/programm

Unter dem diesjährigen Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ lädt der Tag des offenen Denkmals dazu ein, die Geschichten hinter den Denkmalen zu erfahren, so die Organisatoren im Kreis Höxter. Zahlreiche Experten nutzen forensische Methoden, um die Bausubstanz genau unter die Lupe zu nehmen, Indizien nachzugehen und die Spuren der Vergangenheit zu erhalten. Besucher können sich auf die vielfältige Umsetzung des diesjährigen Mottos freuen: Mehr als ein Drittel der angemeldeten Veranstaltungen präsentieren neue oder bereits entdeckte Kulturspuren an ihren Denkmalen.

Das Programm am Sonntag, 11. September, im Kreis Höxter

Höxter: Forum Jacob Pins und Tilly-Haus Westerbachstraße (Umbau zum Forum Anja Niedringhaus), 10 bis 17 Uhr mit Führungen und Ausstellungen. Erste Einblicke in Umbau Tilly-Haus. Geplant ist, um 15 Uhr und um 16.30 Uhr Baustellenführungen anzubieten. Im Innenhof läuft am Denkmaltag ein Sommerfest von von FAN und Pins-Forum.

Fürstenberg: Porzellanmanufaktur Schloss Fürstenberg: 10 bis 16 Uhr, historische Gebäude und Porzellanausstellungen, auch Außengelände

Kloster Marienmünster: Abtei und ehemalige Konventsgebäude mit Kirche, Führungen (60 Minuten durch Hans Hermann Jansen) 10.30 Uhr und 14.30 Uhr, schöne Außenanlagen, Gastronomie.

Bevern: Ausstellungen im Weserrenaissance-Schloss. Köter-Haus von 1571 geöffnet (bäuerliche Baukultur), 10 bis 17 Uhr.

Nieheim-Eversen: Peter-Hille-Haus und alte Dorfschule Eversen, Führungen 10 und 13.30 Uhr mit Dr. Michael Kienecker und Dr. Nils Rottschäfer.

Nieheim-Oeynhausen: Denkmaltag an der Optischen Telegrafenstation Oeynhausen am Bilster Berg, 11 bis 18 Uhr. 3-D-Brillenrundgang, für Kinder gut geeignet, Kaffee und Kuchen.

Warburg: Haus Pennig (Umbau-Projekt Deutsche Stiftung Denkmalschutz), 10 Uhr und 12 Uhr Führungen durch Architektin Cornelia Lange und Restaurantorin Eva Möllenkamp. Syrisch-Orthodoxe Kloster Warburg, 11 bis 17 Uhr Führungen durch Kirche, Kapelle, Gebäude Elisabeth Aydin.

Bad Driburg: Bahn-Stellwerk Do, 14 bis 18 Uhr, für Kinder geeignet.

Schwalenberg: Nachtwächterführung um 19 Uhr durch die Fachwerkgassen, Treffpunkt mit Josef Kirchhoff Touristik-Information. 14 Uhr Stadtführungen. Papiermühle Plöger, Führungen 10 bis 17 Uhr. Schlosspark Schieder, 11 Uhr Führung.

Der Kreis Höxter ist reich an bedeutenden denkmalgeschützten Objekten, wie hier das sanierte Schloss Schweckhausen. Foto: Kulturland Kreis Höxter

Viele weitere Tipps für Ausflug am Denkmaltag

Detmold: Freilichtmuseum Detmold mit vielen Häusern aus dem Kreis Höxter. Falkenkrug-Brauerei, Führung durch alte Eiskleller um 12.30 Uhr.

Wasserschloss Wülmersen: Nordhessen, 11 bis 18 Uhr, Vorträge zur Burgrettung.

Bad Karlshafen: barockes Stadtensemble der Hugenotten mit Museum, neu gestaltetem Stadthafen und viel Außengastronomie.

Dutzende historische Objekte können besucht werden

100 Schlösser, Burgen und Klöster im Kreis Höxter: Viele Objekte sind privat, jedoch können Besucher nicht wenige Anwesen jederzeit betreten oder von außen anschauen. Landschaftsparks wie in Schloss Rheder (Husarenmuseum und Weidenpalais mit Gastronomie) oder Schloss Gehrden sind zugänglich, ebenso das Biker-Hotel Tonenburg bei Höxter, Barockschlösser wie Vinsebeck, renovierte Wasserschlösser wie Schweckhausen, das Kulturgut Holzhausen bei Nieheim mit Kulturpfad sowie Burgen wie die Hinnenburg oder Schloss Neuenheerse mit Stiftskriche und das koptische Kloster Brenkhausen sind immer einen Ausflug wert (sie gehören aber alle nicht zum offiziellen Programm am Tag des offenen Denkmals).

In Höxter läuft der große Stadtumbau mit barrierefreiem Ausbau der Marktstraße und Nebenstraßen. Die Neugestaltung setzt auch die Fachwerkhäuser in ein neues Licht.

Foto-Aktion zum Denkmaltag 2022

Passend zum Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ lädt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) als bundesweite Koordinatorin alle Besucher am Tag des offenen Denkmals zur Teilnahme an der diesjährigen Foto-Aktion ein. Wiederentdeckte Malereien, rätselhafte Inschriften oder Narben im Mauerwerk: Gesucht werden in diesem Jahr Kulturspuren und faszinierende Denkmaldetails, die den Lebensweg eines Bauwerks dokumentieren. Ab sofort bis zum 12. September 2022 ist das Teilnahmeformular zur Foto-Aktion unter www.tag-des-offenen-denkmals.de/fotoaktion freigeschaltet. Drei besonders eindrucksvolle Denkmal-Schnappschüsse prämiert die Jury der DSD mit einer exklusiven Veröffentlichung in der November-Ausgabe der MONUMENTE, dem Magazin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Zusätzlich erhalten die drei Sieger den eigenen Schnappschuss als qualitätvollen Fotodruck durch den Preisstifter Pixum. Die Fotografen der ersten zehn ausgezeichneten Denkmal-Schnappschüsse können sich ebenfalls auf Pixum-Wertgutscheine freuen. Um zu gewinnen, sind Motive mit Erkenntniswert gefragt. Unter dem Hashtag #denkmalschnappschuss entsteht eine bunte Bildergalerie zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals.

Nach Corona: Mehr Veranstaltungen zu erleben

In diesem Jahr sind im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren wieder mehr Veranstaltungen vor Ort zu erleben. Das zeigt sich deutlich an dem steigenden Trend bei den Anmeldungen zum Aktionstag. Zahlreiche Förderprojekte der DSD leisten einen wichtigen Beitrag zu dem vielseitigen Veranstaltungsprogramm. Die ehren- und hauptamtlichen Veranstalter freuen sich, Besucher wieder vermehrt an ihren Denkmalen zu empfangen. Mit ihren individuellen Hygienekonzepten und zahlreichen Open-Air-Veranstaltungen steht dabei auch weiterhin die Sicherheit aller Besucher im Fokus.