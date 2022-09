 Andrea Sawatzki und Klaus Maria Brandauer lassen Corvey zum Finale glänzen

Höxter

Zum Finale des Kunstfestes 2022 (Via Nova) glänzt Corvey mit großen Namen. Klaus Maria Brandauer kommt am Sonntagvormittag in den Kaisersaal, Andra Sawatzki war am Samstagabend bei dem grandiosen Abend mit dreigängigen Festmahl im kerzenbeleuchteten Kreuzgang des ehemaligen Klosters Corvey.

Von Michael Robrecht