Angelo Kelly gibt Konzert auf der Landesgartenschau in Höxter

Nach Schlager-Ikone Andrea Berg kündigt sich der nächste Top-Act für die Landesgartenschau in Höxter an. Popstar Angelo Kelly spielt am Samstag, 17. Juni 2023, ein Open-Air-Konzert auf der Hauptbühne des Großevents im Weserbogen bei Corvey. Der jüngste Spross der berühmten Kelly-Family macht dort im Rahmen seiner „Mixtape“-Tour Station. Gemeinsam mit dem Multi-Instrumentalisten Matthias Krauss interpretiert er Stücke anderer Künstler.

„Wenn ich Songs covere, dann nur, wenn ich das Gefühl habe, dass der Song mir etwas bedeutet und ich meine ganz persönliche Art finden kann, diesen neu zu interpretieren“, sagt der 40-Jährige. Gerne erzähle er zu den Songs auch witzige oder interessante Geschichten. Nach dem Comeback der Kelly-Family und den Erfolgsalben mit seiner Frau und den Kindern ist es für Angelo Kelly Zeit, wieder (fast) alleine loszuziehen und sich musikalisch auszudrücken.

„Mixtape“-Touren in einer Art „Best of“ in Höxter

In Höxter will er alle Highlights aus den drei bisherigen „Mixtape“-Touren in einer Art „Best-of“ performen und das erstmals unter freiem Himmel. Er wählt für seine Open-Air-Tour nur besondere Locations aus. „Sie dürfen nicht zu groß sein und die Shows werden größtenteils bestuhlt sein", so Stefan Friedrich von der Agentur OWL Booking. Sie führt einen großen Teil des kommerziellen Unterhaltungsprogramms während der Landesgartenschau durch.

Die Hauptbühne wird im Weserbogen bei Corvey stehen. Dort spielt Angelo Kelly. Foto: LGS Höxter

Der Jüngste der Kelly-Family

Angelo Kellys Gastspiel gehört zu den Höhepunkten des Programms. Im Rahmen der „Mixtape“-Tour spielt er Songs von anderen Künstlern und erzählt die Geschichte hinter seiner Story zu den jeweiligen Stücken. Man erlebt viele lustige, traurige, nachdenkliche, aber vor allem auch unterhaltsame Momente. Zusammen mit Matthias Krauss lässt Kelly es auf der Bühne aber auch ganz schön krachen.

Das Konzert in Höxter wird auf einer der atemberaubendsten Bühnen der Region stattfinden. Als solche beschreibt Stefan Friedrich die Hauptbühne der Landesgartenschau im Weserbogen.

Vorverkauf angelaufen

Es werden Steh- und Sitzplätze im überdachten Zuschauerbereich unter dem Spannbau angeboten. Tickets gibt es ab 32 Euro zuzüglich Gebühren. Für Dauerkarten-Inhaber der Landesgartenschau Höxter gibt es ein ermäßigtes Ticket, das 5 Euro günstiger als das reguläre ist. Der Vorverkauf startet ab sofort online unter https://owl-booking.de/lgs oder in den Vorverkaufsstellen:

- Krog Optik in Höxter

- Stadtmarketing Holzminden

- Raiffeisenmarkt in Steinheim

- Holz- & Pellet Ofenzentrum NRW in Nieheim

- Optik, Uhren, Schmuck Müller in Brakel

- Buchhandlung Lesbar in Beverungen

- Buchhandlung Saabel in Bad Driburg