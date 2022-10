Angler findet Leiche am Weserufer bei Lüchtringen 

Die Polizei ermittelt nach dem Fund eines Toten in der Weser bei Lüchtringen. Die Kripo hofft, die Identität der Person schnell feststellen zu können. Der Körper eines bislang unbekannten Mannes ist bei Lüchtringen an der Ostseite der Weser angeschwemmt worden.

Am Ufer bei Lüchtringen hat ein Angler einen toten Mann im Fluss entdeckt. Die Wasserleiche wurde am Tag der Deutschen Einheit geborgen.

Ein Angler hatte in Höhe des Radweges zwischen Lüchtringen und Holzminden den leblosen Körper am Montag, 3. Oktober, gegen 9.30 Uhr im Wasser in Ufernähe aufgefunden und daraufhin Rettungskräfte und die Polizei verständigt.

Polizeisprecher Jörg Niggemann auf WB-Anfrage: „Die Todesursache steht noch nicht fest, auch die Identität des Mannes ist noch völlig unklar.“

Daher bittet die Polizei Höxter um Hinweise zur Identifizierung der unbekannten Leiche im Flusswasser. Der Verstorbene im geschätzten Alter zwischen 50 und 60 Jahren hat kurze, grau-schwarze Haare; er trug ein kurzärmeliges, blau kariertes Hemd, darunter ein weißes Feinrippunterhemd. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans mit schwarzem Gürtel, schwarzen Socken und schwarzen Slippern. Auffällig ist, dass der Mann als Unterhose eine Inkontinenz-Windel (Einwegunterhose) trug.

Handelt es sich um einen Unfall? Um einen Suizid? Oder um einen anderen Hintergrund? Eine Vermisstenmeldung ist bisher aus der Region nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Höxter, Telefon 05271/962-0.

Bei der Bergung der Wasserleiche waren die Feuerwehr Höxter, die Rettungsdienste Höxter und Holzminden sowie die Polizei am Ufer vor Ort. Der Einsatz endete um 10.50 Uhr.

Haben Sie suizidale Gedanken oder haben Sie diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter www.telefonseelsorge.de. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: www.suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/adressen/