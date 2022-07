Angler zündet morgens um 7 Uhr Feuerwerkskörper

Ein Feuerwerker zeigt zwei Böller der Kategorie F4 (orange Farbe) und einen in Deutschland nicht zugelassenen Böller (schwarze Farbe). Feuerwerkskörper der Kategorie F4 dürfen nur an Pyrotechniker abgegeben werden.

Laute Knallgeräusche, die in Teilen von Höxter, Albaxen und Lüchtringen im Wesertal gut wahrzunehmen waren, haben am Mittwochmorgen zu mehreren Anrufen bei der Leitstelle der Polizei Höxter geführt. Im Rahmen der Suche nach einer möglichen Ursache wurden Beamte der Kreispolizeibehörde Höxter am Ortsrand von Lüchtringen auf einen 35-Jährigen aufmerksam. Er befand sich auf einem Grundstück am Weserufer und angelte.