Annentags-Welle: In Brakel steigt Inzidenzwert auf 1413

Spitzenreiter bei der Städteinzidenz ist eine Woche nach dem Volksfest „Annentag“ weiter Brakel. Die Inzidenz stieg von 1283,7 auf 1413,9. Die Zahl aktiv Infizierten kletterte von 231 auf 262. Aber auch in Höxter gibt es 200 Infizierte.

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter stieg am Donnerstag von 517,4 pro 100.000 Einwohner auf 533,9. Die Zahl der aktiv infizierten Menschen erhöhte sich von 883 Menschen auf 981 (+98) angegeben. Es gab seit März 2020 inzwischen 46.254 bestätigte Fälle (+130). Als Genesene stehen 45.067 Personen (+32) in der Kreis-Grafik. Die Zahl der positiv getesteten und in Folge von Covid-19-Verstorbenen im Kreis Höxter beträgt weiter 206 Menschen. Die Covid-19-Daten kommen täglich vom Robert- Koch-Institut Berlin.

Zahlen für Städte im Kreis Höxter

Die Zahlen für die Städte im Kreis Höxter am 18. August:

Bad Driburg: 97 aktiv Infizierte (+11), 6179 bestätigte Fälle, 6064 Genesene, 18 Verstorbene, Stadt-Inzidenz 354,4.

Beverungen: 79 aktiv Infizierte (+16), 3946 bestätigte Fälle, 3848 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 405,7.

Borgentreich: 36 aktiv Infizierte (-1), 2796 bestätigte Fälle, 2736 Genesene, 24 Verstorbene, Inzidenz 388,1.

Brakel: 262 aktiv Infizierte (+31), 6453 bestätigte Fälle, 6164 Genesene, 27 Verstorbene, Inzidenz 1413,9.

Höxter: 200 aktiv Infizierte (+16), 8702 bestätigte Fälle (+23), 8468 Genesene, 34 Verstorbene, Inzidenz 403,3.

Marienmünster: 41 aktiv Infizierte (+5), 1597 bestätigte Fälle, 1555 Genesene, 1 Verstorbener, Inzidenz 673,0.

Nieheim: 37 aktiv infizierte Personen (+6), 1977 bestätigte Fälle, 1932 Genesene, 8 Verstorbene, Inzidenz 431,4.

Steinheim: 32 Infizierte (+3), 3686 bestätigte Fälle, 3626 Genesene, 28 Verstorbene, Inzidenz 182,2.

Warburg: 148 aktiv Infizierte (+4), 8034 bestätigte Fälle, 7855 Genesene, 31 Verstorbene, Inzidenz 457,9.

Willebadessen: 49 aktiv Infizierte (+7), 2884 bestätigte Fälle, 2819 Genesene, 16 Verstorbene, Inzidenz 392,4.

Masken werden immer seltener getragen. Foto: S. Robrecht

Kreis Holzminden

Kreis Holzminden: 205 aktiv Infizierte (+39), 24.132 bestätigte Fälle, 23.777 Genesene, 150 Verstorbene, Inzidenz 353,2.

Intensivstationen

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser, Bad Driburg, Höxter und Warburg wurden mit Stand von Donnerstagvormittag zwei Corona-Patienten behandelt, invasiv beatmet (Intubation) wurde zu diesem Zeitpunkt niemand. Von den 30 Intensivbetten waren 4 frei und 26 belegt. Anteil der freien Betten an Gesamtzahl der Intensivbetten: 13,3 Prozent.

Corona-Telefon ist Freitag beim Kreis nicht erreichbar

Wie der Kreis Höxter mitteilt, bleibt die Kreisverwaltung am Freitag, 19. August, wegen einer betrieblichen Veranstaltung geschlossen. Dies gilt auch für die Verwaltungsnebenstelle in Warburg und den Allgemeinen Sozialen Dienst in Brakel und Höxter. Auch das Corona-Telefon ist Freitag nicht erreichbar.