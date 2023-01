Antonius-Dienstage in Fürstenau ziehen über Höxter hinaus Gäste an

Höxter-Fürstenau

„Darum glaube ich“: Dieses Bekenntnis, das zu den Wurzeln führt, steht im Mittelpunkt der Predigtreihe anlässlich der Antonius-Dienstage in Fürstenau. Die neun Gottesdienste im Gedenken an den Heiligen Antonius von Padua beginnen am Dienstag, 31. Januar.