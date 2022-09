Arbeiten am Nil und Freizeit an Weser und Nethe 

Hotel-Manager Jürgen Sterkau leitet „Marriott“ in Kairo und erholt sich in seinem „Haus Brunnen“ in Höxter-Godelheim

Höxter

Jürgen Sterkau ist Weltbürger. Beruflich hat der 54-Jährige schon viele Länder gesehen. First-Class-Hotels gehören zu seinen internationalen Adressen, zurzeit das Marriott-Hotel mit fünf Sternen und 1087 Zimmern in der ägyptischen Hauptstadt Kairo direkt am Nil. Das Palast-Hotel, das 1869 zur Eröffnung des Suezkanals als Nobelgästehaus „Gezira-Palast“ für Franzosenkaiser Napoleon III. sowie weitere internationale Majestäten bekannt geworden war, tauscht Jürgen Sterkau in freien Wochen gerne mit seinem neuen Familienrefugium Haus Brunnen bei Godelheim. Das WESTFALEN-BLATT hat ihn in dem Landschloss besucht.

Von Michael Robrecht