Arbeit der Kleinbauern vor Ort unterstützen

Der Verein „Unsere-Welt-Kreis Marienmünster“ übergab an „Santatra“ 3000 Euro, um die Partnerschaft mit den Menschen in Madagaskar und die Arbeit der Kleinbauern zu unterstützen (von links): Elisabeth Seifert, Barbara Feldmann, Anita Loges, Manfred Seifert und Barbara Gröne – und zwei junge Frauen aus Madagaskar.

Nach dem Hochamt am Sonntag in der Abteikirche Marienmünster übergab Barbara Gröne, Vorsitzende des „Welt Ladens Marienmünster“, an Dagmar Feldmann (Vorsitzende des Vereins „Santatra“ in Deutschland) einen Scheck in Höhe von 3000 Euro.

Im Gottesdienst hatte Dagmar Feldmann aus ­Bonenburg das Projekt vorgestellt und auf die unheilvollen Wechselbeziehungen von Armut und Klimawandel auf der Insel im Indischen Ozean hingewiesen, denn Madagaskar (der große Inselstaat liegt vor der afrikanischen Südostküste) gehört zu den ärmsten Ländern der Welt.

Die meisten Menschen leben dort von der Landwirtschaft und verdienen im Schnitt nur einen Dollar pro Tag. Ziel müsse deshalb ein fairer Handel sein, in dem gerechte Löhne für die Arbeit gezahlt würden.

Mit dem Projekt „Santatra“ würden Kleinbauernfamilien begleitet, um die Solidarität untereinander zu stärken, verbesserte Anbautechniken zu fördern, aber auch ein besseres Bewusstsein für das Ökosystem zu entwickeln. In Mischkultur werden Agroforst-Parzellen angelegt, auf denen Grundnahrungsmittel wie Maniok, Gemüse und Süßkartoffeln, aber auch Kaffee, Gewürznelken, Pfeffer und Vanille angebaut werden.

Derzeit halten sich zwei junge Frauen aus Madagaskar in Deutschland auf, die im Kreis Höxter ein Praktikum absolvieren und die nach dem Gottesdienst Vanilleschoten aus ihrem Land angeboten haben. Der deutsche Verein „Santatra“ wurde 2018 in Solingen gegründet, um sich für mehr Gerechtigkeit in der Welt einzusetzen. Der Laden vom „Unsere-Welt-Kreis Marienmünster“ begleitet seine Arbeit bereits seit längerem. Mit den jetzt übergebenen 3000 Euro soll eine Finanzierungslücke der aktuellen Arbeit geschlossen werden. Mit dem Geld kann Saatgut gekauft, aber auch die Entlohnung der Kleinbauern gesichert werden. Das Geld reicht für rund zwei Monate Projektarbeit. Erfolge seien bereits sichtbar. Die Anbauflächen der Familien und die Ernteerträge seien gestiegen, so dass die Hungerzeit von sechs auf vier Monate gesunken ist. Auch das Bewusstsein für die Umwelt sei in der Region gewachsen.