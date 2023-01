Arbeitsmarkt im Kreis Höxter robust: Ukraine-Flüchtlinge bieten Potenzial

Besonders auf dem Bau (hier Höxter Marktstraße) und in der Gastronomie sind viele freie Stellen: Unternehmen aus dem Kreis Höxter haben in diesem Monat 248 Stellen gemeldet (plus 45 zum Vormonat). Im Bestand befanden sich insgesamt 1.587 offene Stellen, minus 105 weniger als im Vormonat und 58 mehr als im Vorjahresmonat.

Foto: Michael Robrecht