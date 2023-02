Aschermittwoch der Volksbank Höxter:  Kabarettist Thomas Philipzen toppt CSU-Söder

Höxter

Was Bayern können, das haben Ostwestfalen mindestens genau so gut drauf: einen ordentlichen Aschermittwoch zu organisieren! In Passau trifft sich die CSU zum politischen Fastenzeitsauftakt. In Höxter veranstaltet die Volksbank auch einen zünftigen Aschermittwoch – sogar mit Fischessen.

Von Michael Robrecht