Asphalt wird abgelehnt: Nicolaistraße nicht förderfähig

Höxter (WB/rob). Die Planungen für eine barrierefreie Umgestaltung der Innenstadt in Höxter bis zur LGS 2023 ist in den Bereichen Marktstraße und Stummrige Straße kein Stolperstein für eine Förderung durch das Land. Die von Kaufleuten und Anliegern im Teil Nicolaistraße ins Spiel gebrachte Asphaltierung der Straßenfahrbahn und der Erhalt von Parkplätzen würde jedoch dazu führen, dass das Teilstück zwischen Grubestraße und Wall kein Zuschussgeld bekommt. Im Topf Städtebauförderung gibt es für Altstädte strenge Kriterien,

Baudezernentin Claudia Koch will jetzt noch einmal mit den Hauseigentümern und Ladenbesitzern über die Umbauvorschläge sprechen. Die Bezirksregierung lehnt die von ihnen ins Spiel gebarchte Variante ab. Sie wies im Rat darauf hin, dass der Regenwasserkanal und die Stromanschlüsse in der Nicolaistraße ab 2024 erneuert werden müssten und dann Anliegerbeiträge dort zu erheben seien. Darum sei ein Umbau jetzt besser. Eine Alternative Null - gar kein Ausbau - ist für Claudia Koch keine echte Alternative.

Vorschlag der Verwaltung ist es, mit dem Innenstadtumbau in der Fußgängerzone zu beginnen, weil dort Konsens herrsche und die Nicolaistraße bis 2022 erst einmal zurück zu stellen. Es gab zu dem Punkt keine Debatte im Rat.

Die Bushaltestelle Marktstraße/Stummrige Straße soll zudem verlegt werden. Gewünschte Kurzzeitparkplätze in der Stummrige Straße müssen noch besprochen werden. In der Fußgängerzone soll helles Sandsteinpflaster barrierefrei verlegt werden. In der Mitte wird eine Rinne gepflastert. Die kann sogar im Sommer mit Wasser von einer Pumpe an der Westerbachstraße mit Wasser gespeist werden. Über die Rinne führen für Rollatoren und Rollstühle Übergänge. Das alles soll Anfang 2023 zur Gartenschau fertig sein.