Auch in Höxter  soll ein Kolumbarium gebaut werden

Neue Formen der Bestattungskultur, wie die Grablege in Kolumbarien, auf mehreren städtischen Friedhöfen und die Reaktion der Kommune darauf, das ist ein Thema in der nächsten Sitzung des Ortsausschusses Höxter Stadtkern am Donnerstag, 9. Februar, um 18.30 Uhr im Ratssaal des Historischen Rathauses. In der Sitzung geht es auch geht es darum, wie künstlerisch oder historisch wertvollen Grabmale oder bauliche Anlagen des Friedhofes „Am Wall“ für die Zukunft erhalten und geschützt werden können. CDU und Senioren-Union sehen da Handlungsbedarf für Höxter.

Bisher gibt es im Raum Höxter nur ein Kolumbarium auf dem West-Friedhof. Das soll sich ändern. Dem Ortsausschuss liegt ein gemeinsamer Antrag von Mitgliedern des Ausschusses Höxter-Stadtkern an den Bürgermeister vor. Beschlossen werden soll, dass der Rat auch Bestattungen in einem Kolumbarium in Höxter auf dem Friedhof Am Wall ermöglicht eine entsprechende Einrichtung zu bauen ist. Dazu muss die aktuellen Friedhofsatzung geändert werden, in der die Bestattung im

Kolumbarium ausschließlich auf dem Westfriedhof in Höxter-Lütmarsen für das gesamte Stadtgebiet festgelegt ist. Die Kammern in diesem Kolumbarium seien bis Ende 2022 vollständig belegt worden, so dass diese Bestattungsform aktuell im gesamten Stadtgebiet nicht mehr gewählt werden könne, heißt es in dem Antrag. „Es bestehe dringender Handlungsbedarf, da diese Form der Bestattung im Kolumbarium von den Bürgerinnen und Bürgern nachgefragt werde.