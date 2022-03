Auf den TV-Krimi haben viele mit Spannung gewartet

Höxter

Darauf haben viele mit Spannung gewartet: Der erste im Weserbergland gedrehte „Tatort“ wird am Sonntag, 20. März, um 20.15 Uhr in der ARD gezeigt. Schauplätze der Dreharbeiten waren Schloss Corvey, der Weserradweg, Holzmindens Innenstadt, das Internat am Solling und die Godelheimer Seen bei Höxter - hier besonders der Ahlemeyer-Freizeitsee mit Ponton-Pizzeria.

Von Michael Robrecht