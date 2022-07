Auf jedem Haus sitzt ein Dachdecker

Eine Sommerferienpause für Handwerker gibt es in Lütmarsen und Ovenhausen in diesem stürmischen Jahr nicht: Wie seit Wochen laufen die Gebäudesanierungen nach dem verheerenden Tornado vom 20. Mai weiter. Längere Zeit mussten nicht wenige Hausbesitzer auf Dachziegel und Dämmung warten, denn der Baustoffmarkt ist bundesweit wie leer gefegt. Doch jetzt werden die letzten, nur provisorisch abgedichteten Häuser saniert, so wie in Lütmarsen.

Zwei Monate nach Tornado in Lütmarsen und Ovenhausen: Auch in den Sommerferien laufen die Gebäudesanierungen weiter

Seit vielen Wochen reparieren viele fleißige Handwerker die stark sturmbeschädigten Häuser in Lütmarsen: (von links) Dirk Schmereim, Dennis Demeyer und Marcel Küster gestern in der Heidestraße. Viele Gebäude sind seit Mai Baustellen und auch komplett eingerüstet.

„Hier ist noch für einige Wochen etwas zu tun“, berichten Dirk Schmereim (Firma Werner Fürstenau) und Marcel Küster und Dennis Demeyer (Dachdecker Möller Höxter) dem WESTFALEN-BLATT am Donnerstag. Zum Glück sei es nicht so heiß wie am Mittwoch mit 38 Grad, meinen die alle mit Wasserflaschen „bewaffneten“ Handwerker und setzen ihre Arbeit in den Häusern am Heideweg fort.