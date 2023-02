Aus dem Süden wieder in Boffzen: Storch Georg erster Rückkehrer im Weserbergland

Rückkehr am 18. Februar! Das ist wie 2022 (12. Februar) extrem früh, zumal in den nächsten Wochen noch einmal ein März-Winter mit Minusgraden und Frost vorausgesagt wird. Georg, der mit seiner Partnerin bereits viele Jahre in Boffzen nistete und damit seit 100 Jahren die erste Storchenbrut im Raum Höxter aufzog, wartet nun auf Störchin Antje, die hoffentlich im März in Boffzen eintrifft. Er gebe sich beim Nestbau wie in den vergangenen Jahren sicher große Mühe, damit der Storchennachwuchs hoffentlich bald ganz gemütlich und sicher aufgezogen werden könne, sagen die Boffzener Störchenfreunde.

