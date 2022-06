Ausgefallene Müllabfuhr in Höxter wird nachgeholt

Die am Mittwoch, 25. Mai 2022, ausgefallene Abfuhr von Restmüll im Bezirk 3 (Teile der Kernstadt, Bosseborn, Lütmarsen, Ovenhausen) wird nachgeholt am Dienstag, 7. Juni 2022. Die am selben Tag ausgefalle Abfuhr von Wertstoffen im Bezirk 4 (Teile der Kernstadt und Lüchtringen) wird nachgeholt am Mittwoch, 8. Juni 2022.

Die am Donnerstag, 2. Juni 2022, ausgefallene Bioabfalltour im Bezirk 4 (Teile der Kernstadt, Bruchhausen, Lüchtringen, Ottbergen) wird nachgeholt am Freitag, 10. Juni 2022. Die für diesen Tag vorgesehene Entleerung des Papierabfallbehälters wird auf die Folgewoche verschoben. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

MEHR ZUM THEMA Mitarbeiter von Prezero streiken bis Samstag weiter Mülltonnen bleiben in Höxter auch am Freitag stehen

Die am Freitag, 3. Juni 2022, ausgefallene Bioabfalltour im Bezirk 5 (Teile der Kernstadt, Godelheim, Stahle) wird nachgeholt am Samstag, 11. Juni 2022. Die für diesen Tag vorgesehene Entleerung des Papierabfallbehälters wird auf die Folgewoche verschoben. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Am Freitag, 3. Juni 2022, ist auch die Abolung der Restabfallcontainer (1100 Liter) ausgefallen. Die Abfuhr wird am Samstag, 11. Juni, nachgeholt.