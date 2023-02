Ausstellung im Kreishaus Höxter: Künstlerin unterstützt Menschen in Südafrika

Dort werden aktuell beeindruckende Landschafts- und Blumenbilder, einzigartige Tiermotive oder ein wunderschönes Bild der Höxteraner Kilianikirche präsentiert. Die Motive gehören zu einer Benefiz-Kunstausstellung auf Zeit, in die sich der Bereich vor der Aula verwandelt hat. Henriette Lorkowski gibt hier bis zum 10. März einen Einblick in ihr künstlerisches Schaffen.

Die Hälfte des Verkaufserlöses aus ihren Werken spendet die Höxteranerin den „Yebo Zululand Initiativen“ aus Dringenberg. Der Verein unterstützt hilfsbedürftige Menschen in Südafrika. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Kreisverwaltung zu sehen.

„Die Gemälde faszinieren und laden zum Verweilen ein. Es spiegelt sich die ganze Lebensfreude, die Henriette Lorkowski bei ihren Spaziergängen durch die Natur empfindet, in ihren Bildern wider“, stellte Landrat Michael Stickeln während der Eröffnung der Ausstellung heraus. In beeindruckender Weise verbinde sie ihre künstlerische mit ihrer sozialen Ader. Dies verdiene Respekt und Anerkennung.

„Seit frühester Kindheit male ich und hatte Kunst auch als Abi-Leistungskurs“, berichtet die ehemalige Berufsberaterin, die sich, seit sie im Ruhestand ist, verstärkt ihrem Hobby widmet. Wenn sich Henriette Lorkowski in der Natur aufhält, hat sie meistens eine Kamera oder ein Skizzenbuch dabei, um Motive und Stimmungen festzuhalten. Diese fließen später in ihre Bilder ein.

Künstlerin experimentiert mit Materialien

„Ich experimentiere gerne mit verschiedenen Materialien“, gab die Höxteranerin Einblicke in ihre Arbeit. Über einen längeren Zeitraum hat sie vor allem Aquarelle auf Papier und Seide gemalt und später die Öl-, Pastell- und Acrylmalerei für sich entdeckt. „Die Malerei ist für mich ein Prozess mit offenem Ergebnis. Ein Weg mit immer neuen überraschenden Wendungen“, betont die Kreisstädterin.

„Über die Unterstützung von Henriette Lorkowski freuen sich die Menschen in der Provinz KwaZulu/Natal an der Ostküste Südafrikas“, bedankte sich Monika Wintermeyer, die dem Dringenberger Verein „Yebo Zululand Initiativen“ angehört.

Ausstellung bis 10. März zu sehen

Der Verein kümmert sich um hilfsbedürftige Menschen in der Provinz KwaZulu/Natal an der Ostküste Südafrikas. Unterstützt werden dort Projekte, die das Leben auf dem Land lebenswerter und zukunftsfähiger machen. Den Menschen soll ein selbstständiges Leben ermöglicht werden. Bildung und Erziehung, die Versorgung von Kindern in Not sowie landwirtschaftliche Projekte nehmen einen wichtigen Platz bei der Unterstützung ein. Ein wichtiger Baustein ist die Förderung vorschulischer Bildung. Mehr Informationen über die Yebo Zululand Initiativen e.V. gibt es auf der Vereinshomepage unter www.yebo-initiativen.de.

Die Ausstellung von Henriette Lorkowski kann bis Freitag, 10. März, während der Öffnungszeiten des Kreishauses montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 16 Uhr und freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr besucht werden.