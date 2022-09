Ein Auto mit drei jungen Männern ist auf der B83 in Heinsen in der Nacht zum Samstag verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug in der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße B83 aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und ungebremst in eine Hauswand gekracht.

Insassen schwerverletzt - Fahrzeug und Fachwerkhaus in Flammen

Ein Auto mit drei jungen Männern ist am Samstag um 3.20 Uhr auf der B83 zwischen Höxter-Stahle und Polle (Kreis Holzminden) im kleinen Ort Heinsen vor eine Hauswand gefahren. Die Unfallursache ist unklar.

Der Hausbesitzer (58) ist durch den Knall, Feuer und die Erschütterungen im Gebäude aus dem Schlaf gerissen und war entsetzt über das was, er sah. Das Auto brannte, drei junge Leute waren beteiligt und alle schwer verletzt. Auch schossen Flammen am Haus empor und richteten Schäden an. Die Unfallursache? Bisher völlig unklar.

Die B83 war viele Stunden für die Aufräumarbeiten gesperrt. Foto: Samtgemeinde-Feuerwehr Bodenwerder-Polle

Insassen alle Anfang 20

Sowohl der aus Hannover stammende Fahrer (22), sein 23-jähriger Beifahrer und noch ein weiterer Insasse erlitten bei dem nächtlichen Aufprall gegen die Hauswand erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte und zwei Notärzte wurden die Schwerverletzten in die Krankenhäuser nach Höxter, Holzminden und Hameln transportiert. Später hieß es laut der Einsatzkräfte, dass die drei Verletzten außer Lebensgefahr seien.

Die Ortsfeuerwehren Heinsen, Polle und Brevörde (alle Kreis Holzminden) rückten zum Löschen an und verhinderten, dass das Fachwerkhaus durch das Feuer nicht in Vollbrand geriet. Der Unfallwagen und die Fassade wurden durch die Feuerwehr unter Atemschutz gelöscht. Da das Fachwerkgebäude erheblich beschädigt worden ist, musste ein Fachberater des THW alarmiert werden, berichtete die Wehr.

So schilderte die Feuerwehr den spektakulären nächtlichen Unfall

Die Samtgemeinde-Feuerwehr Polle-Bodenwerder schilderte den dramatischen Unfall im Detail so: „Die erste Einsatzmeldung verhieß nichts Gutes. Ein Pkw soll gegen eine Hauswand geprallt sein und brennen. Durch die ersten, vor Ort eintreffenden Kräfte wurde dieses Lagebild bestätigt. Schnell stellte sich zum Glück heraus, dass sich keine Personen mehr im Fahrzeug befinden, allerdings drohte das Feuer auf das betroffene Haus überzugreifen. Die Einsatzkräfte dämmten die Flammen des in Vollbrand stehenden Pkw ein und verhinderten ein Übergreifen auf das Wohnhaus.

Fassade beschädigt

Es wurde unter anderem auch Schaummittel hierfür eingesetzt. Mit einer Wärmebildkamera wurde parallel die Fassade des Wohnhauses kontrolliert, da die Flammen anfangs bis in den Dachbereich schlugen und die dortige Dachrinne bereits geschmolzen war. Ebenfalls wurde das Wohnhaus von einem Atemschutztrupp im Inneren mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Da bei Eintreffen der Feuerwehr noch keine Rettungsmittel vor Ort waren, kümmerten sich Einsatzkräfte um die verletzten jungen Leute.“

60 Einsatzkräfte löschen Auto und Haus. Foto: Samtgemeinde-Feuerwehr Bodenwerder-Polle

60 Rettungskräfte im Einsatz

Die Bilanz des Großeinsatzes in Heinsen, das nicht weit von der Kreisgrenze Höxter und unweit von Höxter-Stahle im Kreis Holzminden liegt: Die Ortsdurchfahrt musste über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Erst um 7.30 Uhr am Samstag war der Einsatz der Feuerwehren und des THW beendet. Neben drei Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen, fünf Feuerwehrfahrzeugen waren auch zwei Fahrzeuge der Polizei vor Ort. 60 Einsatzkräfte, Landkreis Holzminden, und Energieversorger Westfalen Weser waren bei dem Unfall im Einsatz. Der Sachschaden ist nach ersten Schätzungen beträchtlich: Das Unfallauto ist ein Totalschaden und auch am Haus gibt es wegen des Brandes erhebliche Beschädigungen.

Insassen hatten viel Glück

„Die drei verunglückten jungen Männer hatten sehr viel Glück, dass sie den Unfall und die schweren Verletzungen überlebt haben“, war am Unfallort oft zu hören.