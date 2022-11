Autofahrer wird in Höxter von Passantin zur Vollbremsung genötigt

Eine Fußgängerin zwang einen Autofahrer zu einer Vollbremsung, nachdem sie sich in den Fahrweg des Wagens gestellt hat.

Die Polizei Höxter bittet Zeugen des Vorfalls, der sich am 26. November in der Stummrigestraße abgespielt hat, sich zu melden.

Der Vorfall ereignete sich in Höxter am Samstag, 26. November, gegen 14 Uhr auf Höhe des Jobcenters in Höxter. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 41-jähriger Mann aus Boffzen die Stummrigestraße Richtung B 64.

Nachdem eine bisher unbekannte Fußgängerin die Straße fußläufig bereits überquert hatte, drehte sie sich plötzlich um und stellte sich dem annähernden Auto in den Weg. Der Fahrzeugführer leitete eine Gefahrbremsung ein und kam unmittelbar vor der Frau zum Stehen, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: Mitte 60 Jahre alt, schlanke Figur, weiße kurze Haare. Sie trug blaue Jeans und einen rosafarbenen Mantel.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu der Fußgängerin machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen.