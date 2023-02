B 64/83: Lückenschluss Höxter-Godelheim-Ottbergen verzögert sich weiter

Höxter/-Godelheim/-Ottbergen

Die Planungen für den B-64/83-Lückenschluss bei Godelheim bummeln weiter durch die Instanzen. So empfinden viele Bürger die aktuelle Lage. Mit Blick auf die für Straßenbau sich eintrübende politische Großwetterlage auf Bundes- und Landesebene wächst zudem die Skepsis in Godelheim, Ottbergen und Höxter auf eine schnelle Verwirklichung des Großverkehrsprojektes. Was sagt die Politik dazu?

Von Michael Robrecht