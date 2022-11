Bäckerei Engel in Höxter ehrt treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Höxter

Seit vielen Jahren werden die Mitarbeiter der Bäckerei Engel, die eine besonderen Zahl an Jahren (zehn, 15, 20 und 25) der Betriebszugehörigkeit vorweisen können, jährlich im Rahmen eines Jubiläumsabends im Hotel Niedersachsen in Höxter geehrt. Ende Oktober war es wieder so weit.