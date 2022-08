Bäckermeister lassen in Ottbergen die Qualität ihrer Produkte prüfen

Selten hat es wohl in einem Klassenraum der Grundschule in Ottbergen so intensiv nach frischem Brot gerochen: Denn dort ließen jetzt zehn Bäckerbetriebe aus dem Kreis Höxter die Qualität ihrer Produkte von Fachmann Daniel Plum begutachten.

Der 28-Jährige ist selbst Bäcker-Meister – und zwar ein überaus erfolgreicher: Der Übach-Palenberger hat in seinem Handwerk Titel wie „Deutschlands bester Jungbäcker“ oder „Deutscher Meister der Bäcker“ geholt und wurde 2019 sogar „Brotweltmeister“. Nach Ottbergen kam Plum auf Wunsch der Bäcker-Innung Höxter/Warburg, damit er in seiner Funktion als Prüfer des Deutschen Brotinstituts (ehemals Institut für Qualitätssicherung von Backwaren) ihre Backwaren genau unter die Lupe nimmt. „Wir lassen freiwillig unsere Produkte vom Deutschen Brotinstitut prüfen“, führt Bäcker-Obermeister Heinrich Brandt aus Eversen aus. „Denn es liegt uns sehr am Herzen, die Qualität unserer Brote so hoch wie möglich zu halten.“