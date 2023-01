Bälle, Konzerte, Comedy: voller Kalender in der Residenz-Stadthalle Höxter

Das Team der Otto-Gastronomie und der Agentur „Fee" freut sich darauf, in der Stadthalle Höxter richtig durchstarten zu können. Neben Kulturveranstaltungen und anderen Events sind auch private Feiern wie Hochzeiten in der Stadthalle oder nur im Foyer möglich, signalisieren Maike Fahnert (hinten links, Betriebsleitung Otto-Gastronomie), Yannick Sielemann (Chef der Agentur "fee" und seine beiden Mitarbeiterinnen Anna-Lisa Jaksch (vorne links) und Christina Neumann.

Endlich wieder Leben in der Stadthalle: Dieses Gefühl hatten schon die Gäste des Handwerkerballs, mit dem das Jahr in der Event-Location glamourös angefangen hat. Ebenso festlich ging es weiter mit der Hochzeitsmesse. Und am Donnerstag erklingt das traditionelle Neujahrskonzert der Stadt mit Empfang. Der Abend ist nahezu ausverkauft.