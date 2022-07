Barbara Thiemann verlässt Grundschule Albaxen

Nach 35 Dienstjahren ist nun Schluss. Barbara Thiemann, Schulleiterin der Grundschule im Wesertal in Albaxen, ist in den Ruhestand gegangen.

Schulleiterin ist in den Ruhestand gegangen

Nach 35 Dienstjahren in den Ruhestand (von links): Abteilungsleiterin Brigitte Husemann, Bürgermeister Daniel Hartmann, die ehemalige Schulleiterin Barbara Thiemann und Schuldezernent Stefan Fellmann bei der Verabschiedung

Insbesondere in den vergangenen zehn Jahren habe sie die Schule im Ortsteil Albaxen stark geprägt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Höxter. In einer kleinen Feierstunde dankten ihr Bürgermeister Daniel Hartmann und Vertreter des Schulträgers für ihr langjähriges Wirken.

„Ich gehe mit einem lachenden und weinenden Auge in den Ruhestand“, bringt Barbara Thiemann ihre Gefühlslage beim Abschied zum Ausdruck. Sie freut sich nun darauf, mehr Zeit für Reisen und mit ihrem Lebensgefährten und ihren zwei erwachsenen Kindern zu verbringen. Auf der anderen Seite wird sie ihre Schule vermissen, in der sie seit 1994 als Lehrerin eingesetzt war und der sie in den letzten 15 Jahren als Schulleiterin vorstand.

Schließung in Stahle fiel in ihre Amtszeit

„Ich denke nicht, dass sich jetzt viel ändern wird“, holte Bürgermeister Daniel Hartmann bei der Verabschiedung ein altes Zitat der scheidenden Schulleiterin hervor. Dieses stammt aus einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 2007, welches über die Amtseinführung Thiemanns berichtet. Diese Voraussage konnte der Bürgermeister jedoch widerlegen. „Ob die Entwicklung eines neuen Schulnamens- und logos, die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler aus Stahle nach der dortigen Schulschließung, die Teilnahme am Schulobstprogramm NRW oder der Aufbau der offenen Ganztagsgrundschule sowie die Umsetzung der Digitalisierung. Das sind nur einige Projekte die während ihrer Zeit als Schulleiterin umgesetzt wurden. Hierauf können sie stolz sein“, fasste Bürgermeister Daniel Hartmann zusammen.

Auch Schuldezernent Stefan Fellmann und Abteilungsleiterin Brigitte Husemann dankten Barbara Thiemann für ihren langjährigen Einsatz und konnten zusammen feststellen: „Gemeinsam wurde Vieles geschafft“.

Wer künftig die Nachfolge Thiemanns an der Grundschule im Wesertal antreten wird ist noch nicht klar. Die Bezirksregierung wird die notwendige Ausschreibung hierzu in Kürze auf den Weg bringen.