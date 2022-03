Baudezernentin Koch soll Bürgermeister Hartmann vertreten

Höxters Stadtkämmerer Lothar Stadermann geht in den Ruhestand

Höxter

Baudezernentin Claudia Koch soll neue Allgemeine Vertreterin von Bürgermeister Daniel Hartmann werden. Sie würde die zusätzliche Funktion am 1. Mai 2022 übernehmen, wenn der Rat in seiner Sitzung am 23. März dem Vorschlag zustimmt.