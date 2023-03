Baumfällaktion sorgt für Ärger: Brandruine Schießstand Corvey auf Präsentierteller

Viele Spaziergänger fragen sich: Musste das sein, so kurz vor der Landesgartenschau? Die Brandruine des Schützenhauses am Corveyer Hafen präsentiert sich seit einigen Tagen – nach einem erheblichen Kahlschlag – gut sichtbar auf dem „Präsentierteller“. Die Baumfällaktion sorgt nun für Ärger: Die Kreisverwaltung stoppte die Rodung sofort.

Die illegale Baumfällaktion (ohne behördliche Genehmigung) ist auf dem Gelände des Schützenvereins von 1883 gelaufen und wird von den Eigentümern mit „Verkehrssicherungsmaßnahmen“ zum Schutz der LGS-Besucher und überhängenden Ästen begründet.

Doch was sagt der Kreis Höxter als Untere Naturschutzbehörde zu dem Vorgang? „Unmittelbar nachdem der Kreis Höxter als zuständige Untere Naturschutzbehörde von den Baumfällarbeiten Kenntnis bekommen hat, ist eine Prüfung erfolgt. Das Ergebnis war. dass die Maßnahme einer behördlichen Genehmigung bedurft hätte, die jedoch nicht beantragt wurde. Deshalb ist umgehend eine Verfügung gegen den Grundstückseigentümer erlassen worden mit der Aufforderung, die Arbeiten sofort einzustellen und keine weiteren Bäume mehr zu fällen", erklärte Kreispressesprecher Thomas Fuest auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage.

Die Drohnenaufnahme zeigt das Ausmaß der Rodungen rund um die Schützenhaus-Ruine. Das Gelände liegt mitten im Landesgartenschau-Areal am Weserbogen und Corveyer Hafen. Foto: Thomas Kube

Kreisverwaltung gibt Erklärung ab

Als am Samstag die Schützengilde von 1595 e.V. (nicht zu verwechseln mit dem Schützenhaus-Eigentümer Schützenverein von 1883) mit 135 Wanderern nach der Besichtigung des LGS-Geländes am Corveyer Weserbogen an den vielen gefällten Bäumen vorbeizog, da war die Verwunderung über die Aktion des Schützenvereinsvorstandes schon groß. Sehr viel Grün würde da jetzt fehlen, so das Kopfschütteln vieler Höxteraner.

Kahlschlag am Schützenhaus. Foto: Michael Robrecht

Und auch am Tag zuvor beim großen Pressetermin zur Vorstellung des neuen Archäologieparks „Stadt Corvey“ fiel der neue freie Blick auf den zerstörten und sonst stark begrünten Schießstand auf. Die Gartenschauplaner kündigten an, dass sich das LGS-Gelände trotz der Rodungen optisch vernünftig präsentieren werde. Direkt in der Sichtschneise wird gerade die große Blumenhalle gebaut, die einiges an Lücken verdeckt.

Besonders schön sieht die Ecke Schützenhaus/LGS-Gelände nach der Rodung nicht mehr aus. Foto: Michael Robrecht

Fehlende Bäume geben Blick auf Ruine frei

Am Samstag war eine Firma damit beschäftigt, erste Bäume zu schreddern und das Gelände etwas aufzuräumen. Bei den Behörden ist die Fäll-Aktion inzwischen auch ein Thema, das ausgiebig beleuchtet wird.

Im April ist Jahrestag des Brandes des Schützenhauses. Zwischen Schützenverein und Stadt Höxter gibt es seit Jahren erhebliche Konflikte über bisher abgelehnte Erweiterungspläne und andere bauliche Themen.

Am Samstag wurden Bäume zerkleinert auf dem Gelände des Schützenvereins von 1883. Foto: Michael Robrecht

Dem WESTFALEN-BLATT sagte am Montag der Vereinsvorsitzende Christian Sauer auf Anfrage: „Wir tragen als Verein doch Verantwortung für unser Grundstück und müssen die Verkehrssicherungspflicht beachten.“

Verkehrssicherung gewährleisten

Deshalb habe sich der Vorstand dazu entschlossen, einige kritische Bäume fällen und Gestrüpp zur Straße hin, wo sich die LGS-Besucher bewegen werden, in der erlaubten Zeit entfernen zu lassen – darunter waren auch drei Pappeln. „Im gemeinsamen Gespräch mit dem Kreis vor Ort haben wir dann direkt die restlichen Arbeiten des Baumfällers einstellen lassen. Aus unserer Sicht handelt es sich bei der Angabe einer Fällung beim Kreis nur um eine Soll-Vorschrift, also um kein Muss. Aus Naturschutzgründen lassen wir jetzt noch einige Reststämme liegen!“

Und wie sieht es aktuell nach dem Feuer Anfang 2022 mit dem Wiederaufbau des Vereinsgebäudes aus? Dazu Sauer: „Der Vorstand bedauert es sehr, dass nach dem Brand immer noch keine Baugenehmigung dafür von der Kommune vorliegt.“ Diese unnötige „Warteschleife“ belaste den gesamten Verein und die Ausübung des Sportbetriebes.