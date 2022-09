Baustart: Höxter bekommt ein neues Bahnhofsquartier

Höxter

Und noch ein Baustart für ein Großprojekt in Höxter: Die Neugestaltung des Bahnhofsgeländes mit Bushaltestellen in der Uferstraße hat in diesen Tagen begonnen. Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten geht es jetzt nahtlos neben den Gleisen weiter. Erster Schritt bei dem Millionen-Projekt ist die Umgestaltung des Bahnsteigs am Haltepunkt „Höxter-Rathaus“ und der Bau einer barrierefreien völlig neuen Anlage mit Schleppdach für die Bahnfahrgäste.

Von Michael Robrecht