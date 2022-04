Benefizkonzert für ukrainische Flüchtlinge

Musik ist Trumpf für den guten Zweck: Drei Blaskapellen geben am Samstag, 23. April, ab 14.30 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge in Höxter und für im Kriegsgebiet tätige Hilfsorganisationen. Musiker der Blaskapellen und Orchester aus Bödexen, Brenkhausen und Stahle stellten am Dienstagabend auf dem Markt das Programm vor.

Stellen das Programm des Ukraine-Benefizkonzertes vor: (von links) Bürgermeister Daniel Hartmann, Philipp Krekeler, Marc Gonnermann, Hubert Quest, Nicole Krois, Antonia Lauter, Markus Schoppe und Rudi Weber auf dem Marktplatz in Höxter, wo das Konzert am 23. April stattfindet.

„Wir haben überlegt, welchen Beitrag wir für die Ukrainehilfe leisten können, und da kam gleich der Gedanke, durch ein Wohltätigkeitskonzert Geld für die Menschen in der Ukraine zu sammeln“, sagten die Blasorchesterchefs Hubert Quest (Bödexen), Marc Gonnermann (Brenkhausen) und Rudi Weber (Stahle). Die Idee sei aus den Reihen der Musiker gekommen, und 80 Musikerinnen und Musiker werden auch auf der Marktplatz-Bühne in Höxter dabei sein. Aus allen drei Ensembles wird ein einziges großes Orchester. „Viele kennen uns als Trio von den großen Konzerten in Holzminden oder vom Open Air 2021 vor Schloss Corvey“, sagte Rudi Weber. Die drei Blasorchester würden seit 22 Jahren zusammenarbeiten, da lag so eine Benefizidee natürlich sehr nahe.

Das Programm wird die ganze Bandbreite der Blasmusik abdecken, und es werden auch Stücke gespielt, die das Thema Frieden und Solidarität im Inhalt haben. Michael Jacksons Hit „Heal the World“ ist aus Sicht der Blasmusiker so ein Song. Auch die Europa-Hymne steht auch auf der Playlist für den 23. April. Bürgermeister Daniel Hartmann wurde um die Schirmherrschaft gebeten. „Ich habe natürlich gleich zugesagt, und hoffe, dass der Marktplatz voll wird“, so der Bürgermeister bei der Präsentation des Hilfskonzertes.

Das bisherige Echo sei schon sehr gut, sagten die Blasmusikvorsitzenden und das Stadtoberhaupt. Auch ukrainische Flüchtlinge sind bei dem Konzert sehr herzlich willkommen. Die Spenden, die beim Konzert gesammelt werden, gehen an die Schulmaterialienkammern der Diakonie Höxter sowie an das Hilfskomitee der ukrainischen Ärzte, die Hilfe in den Kriegsgebieten organisieren.