Berufskolleg Kreis Höxter in Höxter vergibt Fachhochschulreife

Nach dem Einzug der Klasse in die Aula zu dem Song „We´re all in this together“ erfolgte die Begrüßung aller Anwesenden durch die Klassenleitung Michaela Lücking-Freytag und die Bildungsgangleitung Ursula Simon.

Ursula Simon nahm das Motto der Abschlussfeier auf und stellte Fragen an die Absolventen, um den „Zauber des FHR-Abschlusses“ sich noch einmal bewusst zu machen: „Hättet Ihr, ohne etwas zu tun, ohne Euch anzustrengen, es zu einem Tadaaa geschafft? Und haben die vielen to-dos der letzten zwei Schuljahre vor Ort nicht dazu geführt, den heutigen Erfolg feiern zu können?“

Sie drückte ihre Anerkennung für die Abschlussklasse aus, die ihren Weg erfolgreich gegangen sei. „Wir brauchen junge Menschen wie Euch“, sagte Ursula Simon und ermutigte die Entlass-Klasse, ihre Chancen zu nutzen und weiter auszubauen. „Dieser erreichte Abschluss sei ein Sprungbrett.“

Der Stellvertretende Schulleiter, Peter Heinemann, bezog sich in seinen Grußworten und Glückwünschen an die Schülerinnen und Schüler auf das Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse. „In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…“ zitierte er und ermunterte dazu, den Zauber des errungenen Abschlusses zu genießen und gleichzeitig in die Zukunft zu blicken, diese mitzugestalten und sich zu engagieren und in der Gesellschaft aktiv mitzuwirken.

Als besondere Überraschung erhielten die Absolventinnen und Absolventen aus den Händen von Heiko Böddeker (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter) eine Heimatbox mit Informationsmaterial und praktischen Geschenken für den neuen Lebensabschnitt, die an die Vielseitigkeit des Wirtschaftsstandortes und die Vorzüge des Kreises Höxter als Wohn- und Arbeitsregion erinnern sollen.

Als Prüfungsbeste wurden Zoe Messerschmidt, Philip Heising und Alexander Straube geehrt.

Die Absolventen: Nils Berns, Phil Birkenfeld, Mohamad Ali Daamouche, Madita Klara Dehne, Ilayda Demirtas, Louis Drifte, Liina Maleen Filmer, Jasmin Freitag, Maxim Golovchenkov, Maximilian Gonnermann, Philip Heising, Steven Keitsch, Sami Khan, Dominik Meier, Zoe Messerschmidt, Nico Schäfer, Kevin Schwaiz, Janne Friederike Seemann, Emma Sprock, Alexander Straube, Lucas von Soest und Vanessa Zilling.