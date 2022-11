Berufsziel Tierwirtin: Flotte Bienen sind Ilka Dinkelmanns Schwarm

„Die Hensels kenne ich schon lange vom Wochenmarkt. Ihren Honig auch“, lacht Ilka Dinkelmann. Dass sie jetzt an der Produktion dieser gesunden Leckerei beteiligt ist und 350 Bienenvölker plus 400 Jungvölker pflegt, hätte sich die 49-Jährige bis vor kurzem allerdings nicht träumen lassen. Anfang August hat sie mit Unterstützung der Agentur für Arbeit Paderborn in Teilzeit eine betriebliche Einzelumschulung zur Tierwirtin, Fachrichtung Imkerei im Betrieb von Lukas Hensel in Brakel-Bellersen begonnen. Und ist begeistert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch