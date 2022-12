Wie soll die LGS-Bimmelbahn heißen? Sechs Vorschläge im Online-Voting

Landesgartenschau 2023 in Höxter

Höxter

Sie hat schon ihre ersten Runden durch Höxter gedreht. Jetzt geht die Namensfindung für die Bimmelbahn der Landesgartenschau Höxter in die finale Phase. „Ab sofort ist das Voting auf der Internet-Seite der Landesgartenschau freigeschaltet“, so eine Sprecherin am Mittwoch.

Bearbeitet von Harald Iding