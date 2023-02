Bischof aus Norwegen bei „Nordischem Abend“ im Kloster Corvey

Über eine kleine, aber stark wachsende Kirche berichtet der norwegische Bischof Erik Varden am Mittwoch, 1. März, in Corvey. Sein Besuch baut Brücken zum Wirken des heiligen Ansgar.

Im neunten Jahrhundert ging der Heilige Ansgar vom Kloster Corvey aus auf Missionsreise nach Nordeuropa. Wie seine Spuren dort bis heute nachwirken, darüber spricht der Bischof der Prälatur Trondheim in Norwegen, Erik Varden, OCSO, am 1. März beim „Nordischen Abend“ in der ehemaligen Benediktinerabtei an der Weser bei Höxter. Die Veranstaltung organisieren das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken mit Sitz in Paderborn und die Kirchengemeinde St. Stephanus und Vitus Corvey.

Erik Varden ist 2021 zum Bischof der Prälatur Trondheim geweiht worden. Foto: Jan Erik Kofoed/Prälatur Trondheim

Der Abend ist eingebettet in das Jubiläumsjahr „1200 Jahre Corvey“ und beginnt in der ehemaligen Abteikirche. Dort feiert Bischof Varden um 18.30 Uhr eine Messe. Konzelebranten sind Monsignore Georg Austen, Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, und der Leiter des Pastoralverbundes Corvey, Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek. Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich. Die Kollekte fließt in einen Erweiterungsbau des Klosters Munkeby in Norwegen.

In Munkeby laufen derzeit die Bauarbeiten zur Klostererweiterung. Die Kollekte der Messe beim Nordischen Abend in Corvey ist für das Kloster in Norwegen bestimmt. Foto: Munkeby Mariakloster

Vortrag mit Abendessen

Nach dem Gottesdienst wird ein Abendessen im Refektorium des Schlosses Corvey angeboten, in dessen Rahmen Bischof Varden seinen Vortrag hält. Angesprochen sind alle Interessierten. Wer teilnehmen möchte, muss sich im zentralen Pfarrbüro in Höxter (Telefon 05271/49898-0, E-Mail [email protected]) anmelden. Anmeldeschluss ist Freitag, 24. Februar.

„Die katholische Kirche in Norwegen ist eine kleine, aber stark wachsende und internationale Kirche“, sagt Monsignore Georg Austen. In der Prälatur Trondheim leben nach Angaben der Nordischen Bischofskonferenz etwa 16.000 registrierte Katholiken aus mehr als 100 Nationen, das sind etwa 2,2 Prozent der Bevölkerung. Zum Vergleich: 2008 waren es gerade einmal 3700 Katholiken. Das Gebiet der Prälatur umfasst eine Fläche von 65.500 Quadratkilometern und ist damit etwa 25-mal so groß wie das Saarland. 13 Priester sind pastoral in fünf Gemeinden tätig.

Bruder Arnaud und seine Mitbrüder stellen in Munkeby Käse her. Foto: Martin Geistbeck/Bonifatiuswerk

Käse aus dem Kloster wird im Königshaus serviert

Das Kloster Munkeby, für das die Kollekte des Gottesdienstes bestimmt ist, wurde 2009 von französischen Mönchen gegründet, ebenso wie Corvey im Jahr 822. Die Trappisten stellen Edelschimmel-Rohmilchkäse her, der sogar im norwegischen Königshaus serviert wird. Derzeit wird das Kloster baulich erweitert. Neben einer Kirche entstehen eine größere Käserei, weitere Gästezimmer sowie Wohnraum für neun Mönche. Im Frühjahr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Mit 2,3 Millionen Euro hat das Bonifatiuswerk das Bauvorhaben bereits unterstützt. Monsignore Austen bezeichnet das Kloster als Atemraum des Glaubens. Anlässlich des Corvey-Jubiläums gelte es, nicht nur zurückzuschauen, sondern den Blick aus alten Wurzeln auch auf neue Aufbrüche in der Weltkirche zu richten und diese solidarisch zu unterstützen.

„Durch den Zug des Heiligen Ansgar nach Norden ist das Christentum auch nach Skandinavien durchgedrungen, sodass wir heute gemeinsam sein Erbe anschauen“, erinnert Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek an die erfolgreichen Missionsreisen. Ansgar gehörte zu den Benediktinermönchen aus Corbie, die die Weserabtei in Corvey 822 gegründet haben, und leitete die Klosterschule. Sein Wirken in den Blick zu nehmen, habe bei den Jubiläumsplanungen von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt, sagt der Pfarrdechant.